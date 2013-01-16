В Гаване зарегистрирована вспышка холеры.

Министерство здравоохранения Кубы подтвердило, что в Гаване холерой заболел 51 человек. Это крупнейшая вспышка холеры на Кубе за последние несколько десятилетий, передает Русская служба Би-Би-Си.

Источником распространения заболевания оказался владелец продуктового магазина, который заразился холерой на востоке страны во время предыдущей вспышки.

В настоящее время врачи обходят все районы Гаваны, проверяя жителей.

В центральном районе Серро, где началась нынешняя вспышка холеры, закрыты кафе и рестораны, а магазины торгуют продуктами и напитками только в упаковках.

Вспышка была зарегистрирована 6 января. По словам представителя Министерства здравоохранения, принятые меры означают, что болезнь находится в стадии затухания.

Проводится разъяснительная работа среди населения по мерам гигиены и правильной обработке пищевых продуктов.

Холера разносится через зараженные воду и продукты питания. Она вызывает сильное обезвоживание организма и может привести к смерти.

До июля прошлого года на Кубе холеры не было со времен революции 1959 года.

bbc.co.uk