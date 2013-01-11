Серия мощных взрывов произошла в столице Хорватии

Серия мощных взрывов произошла сегодня в столице Хорватии - городе Загреб.

Как сообщили в полиции, пострадал один человек, передает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел около 05.30 мск. По свидетельству жителей западной части города, они слышали от одного до двух мощных взрывов. Как минимум один из них произошел на автобусной остановке, где в этот момент находились люди. Один пострадавший доставлен в больницу, его жизнь находится вне опасности.

О большой мощности взрыва говорит тот факт, что он был слышен в центральной части Загреба, а на остановке разбиты все стекла. Причина подрыва не называется, место происшествия оцеплено, там работают следователи. В окрестных районах перекрыто автомобильное движение.

В среду рано утром неизвестные подорвали в том же районе Загреба бомбу, заложенную под товарным поездом. Тогда в результате инцидента никто не пострадал. Мотивы преступления и его исполнители пока не установлены.

itar-tass.com