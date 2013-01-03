В Беларуси выросли акцизы на алкоголь и сигареты

В Беларуси с 1 января 2013 года выросли ставки акцизов на топливо, алкоголь и сигареты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение предусмотрено законом №431-З от 26 октября 2012 года, которым внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс Беларуси.

Так, согласно закону размеры ставок акцизов в 2013 году устанавливаются на первое и второе полугодие. Планируется, что после повышения 1 января ставки акцизов на автомобильное и дизельное топливо, алкогольную продукцию останутся неизменными на протяжении всего года.

При этом с 1 января 2013 года ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо вырастут в среднем на 20%.

Ставка акциза на дизельное топливо составит 991,8 тыс. рублей (116 долл.) за 1 тонну, на биодизельное топливо - 306,5 тыс. рублей (35,8 долл.). Для дизтоплива, которое используется при производстве биодизельного топлива, предусмотрена нулевая ставка акцизов. Ставка акциза на бензин с октановым числом 95 и выше составит 1 млн 231,5 тыс. рублей (144 долл.) за 1 тонну, на бензин с октановым числом от 91 до 95 - 1 млн 544 тыс. рублей (180,6 долл.), с октановым числом до 91 - 1 млн 751,1 тыс. рублей (204,8 долл.).

На алкоголь ставки акцизов с 1 января 2013 года буду увеличены на 11,8-61,6%. К примеру, на натуральные вина, в том числе шампанские и игристые, ставка акциза вырастет на 33,5% до 4,7 тыс. рублей (0,55 долл.) за 1 л готовой продукции. Также увеличится ставка акциза на пиво с содержанием объемной доли этилового спирта от 0,5% до 7% и пивные коктейли - на 12,4% до 2,9 тыс. рублей (0,34 долл.) за 1 л. Ставка акциза на спирт этиловый из пищевого сырья вырастет на 34,6% и с 1 января 2013 года составит 29,1 тыс. рублей (3,4 долл.). Будут увеличены ставки акцизов и на другие виды алкогольной продукции.

Ставки акцизов на табачные изделия с 1 января 2013 года вырастут в 1,5-3,5 раза. При этом с начала года увеличатся цены на отдельные марки сигарет, производимых в республике и импортируемых.

Подорожание сигарет, в том числе, связано с увеличением ставок акцизов. Ранее белорусская сторона неоднократно заявляла о планах постепенного повышения ставок акцизов на алкоголь и табак до российского уровня.

Справка УНИАН. В Беларуси ставки акцизов на бензины и дизтопливо повышались 1 августа 2012 года - примерно на 10%, это повышение стало внеочередным.

Повышение акцизов на автобензин и дизтопливо, как правило, влечет за собой рост розничных цен на нефтепродукты ввиду достаточно высокой акцизной и налоговой составляющей в их цене.