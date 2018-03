Куриный бульон - лучшее средство от простуды

Куриный бульон действительно является отличным средством от простуды, утверждают учёные. И это вовсе не миф.

Согласно последним научным исследованиям, опубликованным в журнале «Research in the American Journal of Therapeutics», карнозин, содержащийся в курином супе, помогает иммунной системе бороться с гриппом на ранних стадиях.

Исследователи предупреждают: как только карнозин выводится из организма, простуда вновь начинает «отвоёвывать» территорию. Так что если ты действительно решил бороться с недугом народными средствами, суп нужно есть как можно чаще.

Также давно известно, что горячая жидкость помогает ускорить движение носовой слизи. Это, в свою очередь, очищает дыхательные пути, облегчая дыхание.

korzonews.info