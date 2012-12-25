Разбавлять чай молоком вредно?

Добавление молока в чай блокирует его полезные свойства, - утверждают немецкие ученые.

Группа исследователей выяснила, что неразбавленный черный чай способствует расширению артерий и играет важную роль в стабилизации кровяного давления. Содержащиеся в молоке белки - казеины - сводят на нет полезное действие чая.

По некоторым оценкам, 98% британцев предпочитают чай с молоком или, как его называют в Британии - "белый чай", в отличие от "черного", то есть - без молока.

В эксперименте принимали участие 16 человек. Опыты показали, что содержащиеся в чае катехины выделяют окись азота, которая способствует расширению кровеносных сосудов. Молоко снижает концентрацию катехинов в чае и тем самым снижает его эффект.

