Молочные продукты ускоряют обмен веществ

Ученые доказали, что ежедневное употребление сыра может избавить от ночных кошмаров. Кроме того, специалисты выяснили, что сыр и молочные продукты помогают вернуть стройность.

Австралийские диетологи провели эксперимент с участием добровольцев, желающих похудеть. В ежедневный рацион питания мужчин и женщин включили разное количество порций сыра и молочных продуктов. Оказалось, что те, кто в день употребляет 3-5 порций молочных продуктов или разных видов сыра, худеют намного быстрее по сравнению с теми, кто вообще не ест эти продукты или употребляет в малых количествах.

К тому же, в конце эксперимента, который продлился несколько месяцев, у любителей сыра нормализовалось давление, снизился риск развития болезней сердца и диабета.

Диетологи добавили, что сыр и другие молочные продукты помогают быстрее насытиться и ускоряют метаболизм.

korzonews.info