12-летняя девочка сумела остановить неуправляемый школьный автобус
09:14, 24 декабря 2012Зарубежные новости
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У водителя случился инсульт
В американском городке Лейк-Элмо (штат Миннесота) 12-летняя девочка сумела остановить неуправляемый школьный автобус.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, с водителем автобуса, который вез семиклассников одной из местных школ кататься на лыжах, случился инсульт. Многотонная машина потеряла управление и выехала за пределы автодороги.
12-летняя Рэна Крафтсон, сидевшая в конце автобуса, бросилась к водительскому месту, нажала на педаль тормоза и остановила машину.
Школьный совет уже думает, как наградить девочку, а семиклассники намерены в ближайшее время навестить водителя автобуса в больнице и поздравить его с наступающим Рождеством.
Источник: http://www.itar-tass.com/c11/607649.html
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