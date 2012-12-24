В американском городке Лейк-Элмо (штат Миннесота) 12-летняя девочка сумела остановить неуправляемый школьный автобус.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, с водителем автобуса, который вез семиклассников одной из местных школ кататься на лыжах, случился инсульт. Многотонная машина потеряла управление и выехала за пределы автодороги.

12-летняя Рэна Крафтсон, сидевшая в конце автобуса, бросилась к водительскому месту, нажала на педаль тормоза и остановила машину.

Школьный совет уже думает, как наградить девочку, а семиклассники намерены в ближайшее время навестить водителя автобуса в больнице и поздравить его с наступающим Рождеством.

Источник: http://www.itar-tass.com/c11/607649.html