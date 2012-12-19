После операции у Чавеса началось воспаление дыхательных путей

После операции по удалению раковой опухоли у Президента Венесуэлы Уго Чавеса началось воспаление дыхательных путей.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», медики и правительство Венесуэлы заявляют, что ситуация стабильна и У.Чавес идет на поправку.

Он перенес уже четвертую операцию после того как около двух лет назад у него был обнаружен рак. Последнее хирургическое вмешательство было на прошлой неделе на Кубе. Затем у него началось воспаление дыхательных путей, но инфекция была вовремя замечена врачами.

Как передает «Рейтер», медики рекомендуют У.Чавесу полный покой в течение ближайших дней и уверяют, что такие воспаления бывают у пациентов, которые перенесли сложные хирургические операции.

Несмотря на болезнь, в этом году У.Чавес участвовал в президентских выборах и победил. Срок его полномочий истекает через шесть лет.

Уже в следующем месяце У.Чавес должен официально вступить в должность Президента Венесуэлы. Если он не сможет присутствовать на инаугурации, в стране пройдут новые выборы.

echo.msk.ru