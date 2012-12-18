Апельсины ешьте каждый день

В плодах апельсина содержится до 13 % Сахаров, до 2-3 % лимонной кислоты, витамины С (до 65 мг %), В1, В2, В6, Р, провитамин А, пектиновые и азотистые вещества, углеводы, клетчатка, зола, фитонциды, минеральные вещества (калий - 197 мг %, фосфор, кальций). Кожура апельсина содержит эфирные масла.

Лечебное применение апельсина

* Кисло-сладкая мякоть апельсина, его сок - свежий или консервированный - возбуждают аппетит и способствуют улучшению пищеварения, стимулируют выделение желчи.

* При лечении гипо- и авитаминоза и просто для профилактики полезно употреблять апельсины, в которых содержится много витаминов.

* Благодаря большому количеству калия, аскорбиновой кислоты и других витаминов апельсины полезны при гипертонии, атеросклерозе, ожирении, болезнях печени, подагре.

* Если съесть несколько долек апельсина вместе с жирной пищей, то она лучше переварится, уровень холестерина снизится, и это значительно уменьшит риск закупорки сосудов и сердечных приступов.

* Прежде в народной медицине апельсины применяли для лечения инфицированных ран и язв, так как в апельсинах содержатся сильные фитонциды, убивающие некоторые болезнетворные микробы.

Апельсиновый сок обладает антимикробными свойствами. Эти природные антибиотики эффективны и используются как в медицине, так и в косметике, пищевой промышленности.

* Эфирное апельсиновое масло - прекрасное средство для устранения инфекций полости рта.

• Пектиновые вещества, содержащиеся в плодах апельсинов, улучшают работу кишечника, способствуют выведению вредных веществ и торможению гнилостных процессов.

Пожилым людям, страдающим хроническими запорами, рекомендуется есть апельсины, пить сок утром натощак (при нормальной кислотности желудка) или вечером перед сном.

* При запорах готовят отвар из кожуры апельсина, плодов тмина и коры крушины (1:1:8). 1 столовую ложку смеси заливают 1 стаканом воды, доводят до кипения, охлаждают, процеживают. Утром и вечером пьют по 200 г .

* При гастрите с пониженной кислотностью готовят настой из равных частей кожуры апельсина, листьев вахты, травы золототысячника, корневища аира, горькой полыни. 1 столовую ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка, кипятят на водяной бане в закрытой посуде 15 минут, охлаждают при комнатной температуре и процеживают. Принимают настой 3 раза в день за 30 минут до еды по 100 г .

* При гастритах и жалобах на печень используют смесь равных частей измельченной апельсиновой кожуры, корня валерианы, листьев вахты и мяты. Заваривают 2 чайные ложки смеси 1 стаканом кипятка, настаивают 30 минут под крышкой и процеживают. Принимают по 200 г 3 раза в день после еды.

* При мочекаменной болезни и некоторых хронических заболеваниях желчного пузыря полезно пить смесь соков, приготовленных из апельсина и лимона, черной редьки, подсластив смесь медом.

* При бронхите для облегчения дыхания (особенно при остром бронхите) делают апельсиновые ингаляции: больному в течение 30 минут следует дышать парами отвара из тертой апельсиновой кожуры и листьев дерева апельсина.

* Апельсины обладают тонизирующими свойствами, помогают лучше переносить усталость и даже понижают чувствительность к холоду.

* Эфирное апельсиновое масло помогает справиться с депрессией, восстановить силы и улучшить настроение.

* Комплекс полезных для организма веществ, содержащихся в апельсинах, ускоряет процессы выздоровления и способствует выведению продуктов метаболизма из организма.

* Отвар из апельсиновой кожуры хорошо помогает от последствий отравления свинцом, как противоядие. 2 столовые ложки кожуры на 0,5 л кипящей воды, отваривают на медленном огне под крышкой 5 минут, настаивают в течение 20 минут, процеживают и пьют теплым по 1 стакану через каждые 5 часов. Дополнительно рекомендуется ежедневно выпивать по 200 г кислого апельсинового сока.

* Апельсины служат хорошим успокоительным средством, способствуют облегчению при сильном сердцебиении, судорогах, истерии. Считается, что сок кислых апельсинов помогает снизить частоту эпилептических припадков.

* Для приготовления успокоительного травяного чая 1,5 чайной ложки измельченной апельсиновой кожуры вместе с 1,5 чайной ложки травы мелиссы заваривают 1,5 стакана кипятка, плотно закрывают, настаивают 15 минут, процеживают и добавляют 1,5 чайной ложки настойки валерианы и мёд по вкусу.

Пьют по 150- 200 г 2-3 раза в день.

ВНИМАНИЕ!

Употребление большого количества апельсинов оказывает раздражающее влияние на слизистую оболочку желудка, кишечника и на почки. Следовательно, апельсины не рекомендуются при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтеритах, при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, колитах и обострении воспалительных заболеваний кишечника, при холецистите, гепатите и остром нефрите.

Однако небольшое количество апельсинового сока, наполовину разбавленного водой, употреблять можно.