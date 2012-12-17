В России курит 40% населения

В России курит более 40% взрослого населения (43,9 миллиона человек), а примерно 80% россиян ежедневно подвергается пассивному курению. Об этом пишет «Российская Газета», ссылаясь на доклад, подготовленный в Госдуме.

По данным экспертов, потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением (у мужчин около 40% всех смертей, у женщин - почти 20%), в целом составляют у мужчин 9 лет, у женщин 5,6 года.

Это – с точки зрения здоровья нации. А с точки зрения экономики эти цифры означают упущенную выгоду в производстве ВВП размером в 1,2 триллиона рублей (6,3% ВВП).

В связи с этим Госдума обсуждает очередной законопроект, направленный на борьбу с курением. Среди прочего, в него намерены включить положение об ограничении курения в общественных местах.

