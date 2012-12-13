Выявлена связь между перееданием и наркоманией

Дети и подростки, склонные к перееданию, не застрахованы от негативного опыта употребления наркотиков. Таков вывод, сделанный специалистами после обследования около 17000 молодых людей, пишет Fox News. Плюс, подобное поведение нередко приводит к депрессии и ожирению.

По словам Кендрин Сонневилль, руководителя исследовательской группы из Детского бостонского госпиталя, при грамотном подходе проблем можно избежать. Во многом груз ответственности лежит на родителях и врачах.

Сонневилль вместе с коллегами изучила 16882 детей и подростков (возраст на начало изыскания - 9-15 лет). Участники исследования должны были каждые 1-2 года заполнять вопросники. Работа длилась с 1996 по 2005 год.

В итоге до 1% мальчиков и до 3% девочек признались: они регулярно переедали, теряя контроль над своим пищевым поведением. Если же молодые люди переедали, но не бесконтрольно, пропорция менялась - 3% и 1% соответственно.

За время исследования 41% стал употреблять марихуану, а 32% - другие наркотики. Для ребенка или подростка, демонстрировавшего аномальное пищевое поведение, вероятность того, что он начнет употреблять наркотики, увеличивалась в 2,7 раза.

Меддэйли