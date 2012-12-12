В Польше морозы забрали жизни уже 30 человек

С начала декабря от переохлаждения организма, вызванного сильными морозами, в Польше умерло 30 человек, что почти вдвое больше, чем за весь декабрь прошлого года.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства внутренних дел Польши.

Польские правоохранители призвали поляков обращать внимание на бездомных людей и людей пожилого возраста, которые чаще всего становятся жертвами сильных морозов, а также проверить состояние печей и дымоходов, чтобы избежать отравления угарным газом.

По данным МВД, с начала нынешнего отопительного сезона с сентября до 11 декабря из-за отравления угарным газом в Польше умерло уже 27 человек.

Польские синоптики прогнозируют, что до конца этой недели температура в стране будет колебаться от 1 до 8 градусов мороза.