Негативные мысли столь же реальны, что и действительность

Лучший способ избавиться от негативных эмоций и мыслей - записать их и выбросить эту бумажку. Притом, негативные мысли делятся на условный "мусор" и "несущие защитные функции", рассказывает профессор психологии Ричард Петти из Университета Огайо.

Некоторые виды терапии опираются на данное положение и заставляют человека избавиться от негативных мыслей. Это работает, ведь, как доказало последнее изыскание, люди расценивают свои негативные мысли в качестве реальных материальных предметов, что отражается даже в языке, отмечает The Times of India.

"Мы говорим о своих мыслях так, будто мы их видим, будто мы можем подержать наши мысли. Мы занимаем определенную позицию, опираясь на разные вещи. Все это делает мысли более реальными для нас. Поэтому для людей, сохраняющих записи своих мыслей и проверяющих их, очень важно, "телесные" мысли отражают позитивный или негативный взгляд на тело", - говорит Петти.

МедДэйли