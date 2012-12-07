Мобильные телефоны разрушают зубные пломбы?

Мобильные телефоны уже обвиняли в том, что они вызывают рак мозга и слюнных желез, мешают плоду нормально развиваться во время беременности и останавливают работу кардиостимуляторов. Но ни одно из них не было доказано. Однако ученые не унывают и продолжают искать негативные стороны в сотовой связи.

Так, исследователи из иранского Университета медицины Шираз, понаблюдав за 14 подопытными студентами, пришли к выводу, что излучение мобильных телефонов разрушает зубные пломбы. По мнению ученых, оно влияет на ртуть, содержащуюся в зубных "заплатках" - постоянное пользование сотовыми телефонами привело к увеличению количества этого вещества в моче испытуемых.

Амальгамовые пломбы, в которых и содержится ртуть, сами по себе являются предметом жарких споров стоматологов всего мира. Одни утверждают, что они наносят вред здоровью пациента, другие пытаются доказать, что они абсолютно безопасны. В любом случае, их применение в скором времени собираются запретить.