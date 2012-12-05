Жертвами тайфуна на Филиппинах стали не менее 100 человек
Людей настиг оползень
Не менее 100 человек погибло при обрушении тайфуна "Бофа" на юг Филиппин.
По сообщениям местных властей, число пропавших без вести постоянно растет, передает русская служба Би-Би-Си.
Более 40 человек погибли, переправляясь из горных поселений в центры эвакуации. Людей настиг оползень, спровоцированный тайфуном.
Скорость ветра достигала 160 км в час - тайфун "Бофа" срывал крыши с домов, вырывал деревья, но наибольший ущерб нанес ливневый фронт шириной в 500 км - сельскохозяйственные земли были затоплены, на многие деревни сошли грязевые оползни.
О приближении тайфуна "Бофа" власти предупреждали заранее, и Президент Филиппин Бениньо Акино заявлял накануне, что это будет самый мощный ураган в этом году, и распорядился о принудительной эвакуации из опасных районов.