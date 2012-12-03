В 2011 г. 24,2% европейцев жили под риском нищеты

В 2011 году почти четверть европейцев – 24,2% всего населения, или 119,6 млн. человек - жили под риском нищеты.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Евростате.

Доля людей, которым угрожала бедность в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом, когда под риском нищеты в Европе проживали 23,4% населения.

Евростат отмечает, что есть три условия, позволяющие отнести людей к группе, которая живет под риском нищеты. В числе таких условий – низкий уровень доходов, невозможность приобрести базовые вещи или уехать в отпуск на одну неделю в год, проживание в домохозяйстве с очень низким уровнем интенсивности труда.

Больше всего под риском бедности в 2011 году находились граждане Болгарии (49%), Румынии и Латвии (по 40%), Литвы (33%), Греции и Венгрии (по 31%).

Менее всего риск бедности угрожал гражданам Чехии (15%), Нидерландов и Швеции (по 16%), Люксембурга и Австрии (по 17%).