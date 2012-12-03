Глобальные выбросы углекислого газа в мире увеличились

В рамках конференции ООН в столице Катара Дохе экологи представили доклад, согласно которому глобальные выбросы углекислого газа увеличились за текущий год на 2,5%.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным организации Global Carbon Project, в большинстве стран Запада показатели по выбросам в атмосферу продолжают снижаться, однако в то же время наибольший прирост выхода диоксида углерода наблюдается в Китае и Индии.

Как полагают эксперты, в недалеком будущем температура на Земле может повыситься на 4-6 градусов Цельсия.

Несмотря на аналогичные заключения других экологов, представленные на конференции ООН на прошлой неделе, страны-участницы встречи не делают заявлений о возможном подписании нового протокола об ограничении выбросов в атмосферу.