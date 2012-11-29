Почему малыши реагируют на плохую погоду?
Нарушение сна, вздутие живота...
Малыш капризничает – ждите перемену погоды. Такую связь замечают многие мамы. Как же помочь крохе легче переносить изменения в природе?
На плохую погоду за окном реагируют почти все малыши, только у одних изменение атмосферного давления или гроза вызывают лишь смену настроения, а у других – нарушение сна, вздутие живота, колики в кишечнике.
Таких детей врачи называют метеочувствительными. Иногда «зависимость» от погоды появляется у малышей в холодное время года, когда за окном то слякоть, то дождь, то снег. А некоторые дети начинают чувствовать природные «неурядицы» после стресса или болезни.
И стар и млад
Здоровый малыш легко адаптируется к тому, что происходит в окружающей среде, но это умение приходит к нему со временем. А вот новорожденный кроха приспосабливается к изменениям света, температуры, влажности гораздо медленнее.
В первые недели у него снижены защитные механизмы, а нервная и сосудистая системы еще не могут быстро перестраиваться. Из-за этого при смене погоды некоторые груднички начинают капризничать, быстро устают, с трудом засыпают и постепенно становятся метеозависимыми, как старички.
Ведь ученые подсчитали, что младенцы реагируют на изменения в природе в 8 случаях из 10 – почти так же часто, как пожилые люди.
Что делать?
Если родители замечают, что со сменой погоды малыш хуже себя чувствует, лучше проконсультироваться со специалистом. Обычно в лечении «погодной зависимости» врачи руководствуются простым принципом: увидев тучи, возьми с собой зонт.
Например, если малыш реагирует на перемены коликами и вздутием живота, педиатр пропишет ему лекарство, которое нужно будет принимать незадолго до природных «волнений», чтобы предотвратить боли.
Исходя из состояния малыша, врач может посоветовать ему массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию, иглоукалывание, гомеопатические средства, витаминно-минеральные препараты. А иногда детей направляют на особую процедуру – метеопрофилактику.
Ее проводят в специальных бароустановках с регулируемым уровнем давления.
Малыши-блондины более чувствительны к изменениям погоды, чем брюнеты; то же самое касается недоношенных детей и близнецов. Особенно остро малыши реагируют на перемены в критические моменты становления иммунитета: до 6 месяцев и от 1 до 2 лет. Кроме того, организм труднее переносит изменения погоды после болезни, прививок и стресса.
Мамина забота
Чтобы кроха меньше чувствовал на себе капризы природы, родителям стоит быть повнимательнее к нему. Метеозависимым малышам важно быть в тепле (особенно это касается ног), так что всегда подбирайте ребенку одежду по сезону.
В то же время старайтесь побольше гулять со своим чадом и понемногу закаливайте его. Воздушные ванны, обтирание, обливание, душ тренируют организм и позволяют ему лучше адаптироваться к изменениям погоды.