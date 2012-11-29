Почему малыши реагируют на плохую погоду?

Ма­лыш кап­риз­ни­ча­ет – жди­те пе­ре­ме­ну по­го­ды. Та­кую связь за­ме­ча­ют мно­гие ма­мы. Как же по­мочь кро­хе лег­че пе­ре­но­сить из­ме­не­ния в при­ро­де?

На плохую по­го­ду за ок­ном ре­а­ги­ру­ют поч­ти все ма­лы­ши, толь­ко у од­них из­ме­не­ние ат­мо­сфер­но­го дав­ле­ния или гро­за вы­зы­ва­ют лишь сме­ну на­стро­е­ния, а у дру­гих – на­ру­ше­ние сна, взду­тие жи­во­та, ко­ли­ки в ки­шеч­ни­ке.

Та­ких де­тей вра­чи на­зы­ва­ют ме­теочувст­ви­тель­ны­ми. Иног­да «за­ви­си­мость» от по­го­ды по­яв­ля­ет­ся у ма­лы­шей в хо­лод­ное вре­мя го­да, ког­да за ок­ном то сля­коть, то до­ждь, то снег. А не­ко­то­рые де­ти на­чи­на­ют чувст­во­вать при­род­ные «не­уря­ди­цы» пос­ле стрес­са или бо­лез­ни.

И стар и млад

Здо­ро­вый ма­лыш лег­ко адап­ти­ру­ет­ся к то­му, что про­ис­хо­дит в окру­жа­ю­щей сре­де, но это уме­ние при­хо­дит к не­му со вре­ме­нем. А вот но­во­рож­ден­ный кро­ха при­спо­саб­ли­ва­ет­ся к из­ме­не­ни­ям све­та, тем­пе­ра­ту­ры, влаж­нос­ти го­раз­до мед­лен­нее.

В пер­вые не­де­ли у не­го сни­же­ны за­щит­ные ме­ха­низ­мы, а нер­в­ная и со­су­дис­тая сис­те­мы еще не мо­гут быст­ро пе­ре­ст­ра­ивать­ся. Из-за это­го при сме­не по­го­ды не­ко­то­рые груд­нич­ки на­чи­на­ют кап­риз­ни­чать, быст­ро ус­та­ют, с тру­дом за­сы­па­ют и по­сте­пен­но ста­но­вят­ся ме­тео­за­ви­си­мы­ми, как ста­рич­ки.

Ведь уче­ные под­счи­та­ли, что мла­ден­цы ре­а­ги­ру­ют на из­ме­не­ния в при­ро­де в 8 слу­ча­ях из 10 – поч­ти так же час­то, как по­жи­лые лю­ди.

Что де­лать?

Если ро­ди­те­ли за­ме­ча­ют, что со сме­ной по­го­ды ма­лыш ху­же се­бя чувст­ву­ет, луч­ше про­кон­суль­ти­ро­вать­ся со спе­ци­а­лис­том. Обыч­но в ле­че­нии «по­год­ной за­ви­си­мос­ти» вра­чи ру­ко­водст­ву­ют­ся про­с­тым прин­ци­пом: уви­дев ту­чи, возь­ми с со­бой зонт.

На­при­мер, если ма­лыш ре­а­ги­ру­ет на пе­ре­ме­ны ко­ли­ка­ми и взду­ти­ем жи­во­та, пе­ди­а­тр про­пи­шет ему ле­кар­ст­во, ко­то­рое нуж­но бу­дет при­ни­мать не­за­дол­го до при­род­ных «вол­не­ний», что­бы предот­вра­тить бо­ли.

Ис­хо­дя из со­сто­я­ния ма­лы­ша, врач мо­жет по­со­ве­то­вать ему мас­саж, ле­чеб­ную физ­куль­ту­ру, фи­зио­те­ра­пию, иг­ло­ука­лы­ва­ние, го­мео­па­ти­чес­кие средст­ва, ви­та­мин­но-ми­не­раль­ные пре­па­ра­ты. А иног­да де­тей на­прав­ля­ют на осо­бую про­це­ду­ру – ме­теоп­ро­фи­лак­ти­ку.

Ее про­во­дят в спе­ци­аль­ных ба­ро­ус­та­нов­ках с ре­гу­ли­ру­е­мым уров­нем дав­ле­ния.

Ма­лы­ши-блон­ди­ны бо­лее чувст­ви­тель­ны к из­ме­не­ни­ям по­го­ды, чем брю­не­ты; то же са­мое ка­са­ет­ся не­до­но­шен­ных де­тей и близ­не­цов. Осо­бен­но ост­ро ма­лы­ши ре­а­ги­ру­ют на пе­ре­ме­ны в кри­ти­чес­кие мо­мен­ты ста­нов­ле­ния им­му­ни­те­та: до 6 ме­ся­цев и от 1 до 2 лет. Кро­ме то­го, ор­га­низм труд­нее пе­ре­но­сит из­ме­не­ния по­го­ды пос­ле бо­лез­ни, при­ви­вок и стрес­са.

Ма­ми­на за­бо­та

Что­бы кро­ха мень­ше чувст­во­вал на се­бе кап­ри­зы при­ро­ды, ро­ди­те­лям сто­ит быть пов­ни­ма­тель­нее к не­му. Ме­тео­за­ви­си­мым ма­лы­шам важ­но быть в теп­ле (осо­бен­но это ка­са­ет­ся ног), так что всег­да под­би­рай­те ре­бен­ку одеж­ду по се­зо­ну.

В то же вре­мя ста­рай­тесь по­боль­ше гу­лять со сво­им ча­дом и по­не­мно­гу за­ка­ли­вай­те его. Воз­душ­ные ван­ны, об­ти­ра­ние, об­ли­ва­ние, душ тре­ни­ру­ют ор­га­низм и по­зво­ля­ют ему луч­ше адап­ти­ро­вать­ся к из­ме­не­ни­ям по­го­ды.

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