В России хотят извлекать органы для пересадки родных

В Госдуму России в ближайшее время будет внесен законопроект, согласно которому использовать органы для пересадки можно будет без разрешения родственников.

Как сообщил «Известиям» депутат от КПРФ Олег Куликов, согласно новому закону, запрет на использование органов будет возможен только в одном случае - если человек при жизни письменно выразил свою волю и запретил использовать свои органы после смерти.

При отсутствии такой бумаги в случае внезапной кончины по умолчанию будет считаться, что такое разрешение имеется. Более того, у родственников не будет права вето на подобное разрешение.

Сейчас, если воля умершего неизвестна, решение о пересадке органов принимают родственники. Пересадка органов также возможна, если при жизни погибший оставил письменное или устное согласие, выраженное в присутствии свидетелей.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины передало в Верховную Раду законопроект, позволяющий использовать органы украинцев после их смерти, если они не написали отказ от этого при жизни.