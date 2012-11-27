В медучреждениях остаются 10 украинцев, пострадавших в Таиланде

10 граждан Украины, которые 23 ноября пострадали вследствие дорожно-транспортного происшествия в Таиланде, находятся на лечении в медицинских учреждениях города Бангкок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

«В настоящее время на стационарном лечении в двух медицинских учреждениях города Бангкок продолжают находиться 10 граждан Украины, остальные пребывают в местных гостиницах», - сказал А.Дикусаров.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября этого года в результате ДТП с участием туристического автобуса, произошедшего в провинции Канчанабури, 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.