В Великобритании из-за ливней подтоплены сотни домов

Более 800 домов подтоплены в Великобритании в результате наводнения в ряде районов на юго-западе страны.

Как передает ИТАР-ТАСС, причиной стихийного бедствия стали ливневые дожди, не прекращавшиеся с прошлой среды.

Наводнение привело к серьезным нарушениям в транспортной системе, размыты и затоплены многие автотрассы, железные дороги.

В 220 районах страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Группы спасателей отслеживают уровни воды в реках и борются с подтоплениями.

Между тем синоптики прогнозируют продолжение сильных осадков в разных уголках Великобритании. Несмотря на то, что ливни на юго-западе страны пока прекратились и для жителей региона наступила долгожданная передышка, стихия может нанести новый удар.