Утренняя чашка кофе – самый лучший антидепрессант

09:37, 27 ноября 2012
Зарубежные новости
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Чрезмерность повышает тревожность

Утренняя чашка черного кофе — отличный антидепрессант, особенно для представительниц прекрасного пола.

Исследование под руководством гарвардского специалиста по питанию Альберто Аскерио (Alberto Ascherio) показало: те, кто выпивает по три чашечки в день, менее подвержены депрессии, чем те, кто ограничивается одной или вовсе не пьет кофе.

Важный момент: такого эффекта, естественно, нет в напитке без кофеина, который воздействует на зоны нашего мозга, ответственные за настроение... а чрезмерное увлечение кофе повышает тревожность.

korzonews.info

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