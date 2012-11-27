Утренняя чашка кофе – самый лучший антидепрессант

Утренняя чашка черного кофе — отличный антидепрессант, особенно для представительниц прекрасного пола.

Исследование под руководством гарвардского специалиста по питанию Альберто Аскерио (Alberto Ascherio) показало: те, кто выпивает по три чашечки в день, менее подвержены депрессии, чем те, кто ограничивается одной или вовсе не пьет кофе.

Важный момент: такого эффекта, естественно, нет в напитке без кофеина, который воздействует на зоны нашего мозга, ответственные за настроение... а чрезмерное увлечение кофе повышает тревожность.

korzonews.info