5 блюд, которые угробят вашу диету

Вы вроде бы "ничего такого" не съели, но стрелки весов как будто остановились. Диета не работает? Вовсе нет. Просто в вашем рационе затаились диверсанты - продукты, которые сводят на нет все усилия похудеть.

Кофе латте

Заманчиво добавить "обезжиренное" молоко в кофе, а также побаловать себя взбитыми сливками сверху. Увы, если вы поддадитесь на этот компромисс между диетой и любовью к "прекрасному" - получите в нагрузку около 580 килокалорий и 15 граммов насыщенных жиров. Это куда хуже, чем съесть бургер с сыром в Макдональдсе.

Фруктовые коктейли

Это "здоровые и полезные" ягодные коктейли могут содержать колоссальное количество сахара и часто - ни одного свежего фрукта. Каждый из них "подарит" вам от 350 килокалорий и более, но не обеспечит необходимым протеинами, витаминами и минералами. Лучше отдайте предпочтение свежими фруктами, нежирным йогуртам, молоку. Без сахара многие продукты не представляют никакой опасности для фигуры.

Витаминизированные напитки

Разнообразные добавки обычно подмешивают в бутилированную воду - они рекламируются на этикетке. Но некоторые бренды также добавляют туда и сахар. Водопроводная вода будет куда менее вредной для вас.

Энергетические батончики

Многие из них - просто гигантские конфеты с огромным энергетическим потенциалом: от 500 килокалорий и выше. Если вам невмоготу - выбирайте те, которые имеют 200 калорий или меньше, по крайней мере, 5 граммов протеинов.

Салат "Цезарь"

Некоторые продукты, которые мы считаем здоровыми, на самом деле являются вредителями диеты. Так, салаты - это очень полезно. Но… не салат "Цезарь": одна небольшая порция этого блюда содержит 300-400 килокалорий и 30 граммов жира, в основном, благодаря обильному дрессингу (украшению).

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