Считаете, что здоровье – основной критерий счастья? Все вроде так, но есть одна загвоздка…

Некоторые предыдущие исследования показали, что люди с плохим здоровьем – в том числе с опасными для жизни заболеваниями, такими как рак, или инвалидизирующие патологии – зачастую столь же счастливы, как те, в добром здравии.

Новое исследование изучало влияние состояния здоровья на счастье и качество жизни у пожилых людей. Авторы работы – гуманитарии и медики – попытались измерить степень нарушения повседневной деятельности вследствие различных проблем со здоровьем. Исследователи разработали критерии оценки ограничений в физической активности в связи с состоянием здоровья.

Когда они осмотрели и опросили 383 пожилых людей, обнаружилось, что состояние здоровья было важным прогностическим критерием счастья. Но если принимать во внимание другие факторы, связанные со счастьем, – социальное положение и материальное благополучие – плохое состояние здоровья было тесно связано с несчастьем только у тех людей, которым их болезни мешают в повседневной деятельности.В остальных случаях большинство людей адаптировались даже к самым тяжелым проблемам со здоровьем.

Результаты исследования были опубликованы в последнем номере журнала Journal of Happiness Studies. Авторы работы прокомментировали их историей шотландского философа начала XVIII века Адама Смита, где речь шла о человеке, потерявшем ноги и считавшем, что его жизнь кончена. Но с течением времени он научился жить с потерей и умер счастливым.

Психиатры подтверждают, что многие люди приспосабливаются к изменениям в их организме на удивление быстро. Главное – чтобы негативные изменения не происходили слишком быстро и резко. Однако адаптация не работает у пациентов с депрессией или тревожностью.

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