Сон после учебы улучшает запоминание нового материала

Еще лет 50 назад появились первые сообщения о том, что усвоение нового учебного материала, прежде всего иностранных слов, якобы лучше происходит во сне. Британские ученые считают, что учиться надо «наяву», а спать непосредственно после урока.

Результаты исследования сотрудников двух британских университетов из городов Йорка и Шеффилда (York and Sheffield Hallam universities) окажутся полезными школьникам и студентам не только в период сдачи экзаменов, но в течение всего периода учебного процесса.

Авторы пригласили для участия в эксперименте 53 учащихся младших классов в возрасте от 7 до 12 лет. Ребят разделили на 2 группы, испытуемые из каждой группы выполняли в принципе одно и то же задание, но в разное время дня.

Всем участникам предлагалось в течение занятия продолжительностью от 30 до 60 минут (в зависимости от их возраста) запомнить как можно больше искусственно созданных слов. Слова придумали сами ученые: по своему звучанию и структуре они напоминали обычные слова английского языка, но вместе с тем не имели смысла, что затрудняло выполнение задания.

Участники эксперимента из первой группы запоминали слова с утра, затем 12 часов спустя ученые просили их вспомнить как можно больше слов. А ребята из второй группы учились вечером и пытались воспроизвести слова на следующий день с утра. На втором этапе группы менялись местами.

Ученые обнаружили, что в обоих случаях маленькие участники эксперимента вспоминали намного больше слов, если непосредственно за занятием следовал ночной сон. Результаты были значительно лучше по сравнению с утренним уроком и попытками воспроизвести слова вечером.

«Разумеется, необходимо добросовестно прикладывать усилия для запоминания нового материала, однако результат учебы можно улучшить с помощью использования особенностей протекания психологических процессов во время сна», – объясняет руководитель этого исследования профессор Анна Уэйхолл (Anna Weighall).

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