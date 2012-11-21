Из-за взрыва в Тель-Авиве ранены 10 человек
13:38, 21 ноября 2012Зарубежные новости
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Нападение смертника
Израильские спасательные службы сообщают о взрыве в автобусе, произошедшем в Тель-Авиве рядом с военной базой.
По данным спасателей, по меньшей мере 10 человек ранены, трое из них – серьезно, передает Радио «Свобода».
Пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху назвал взрыв «терактом».
Израильское телевидение продемонстрировало кадры, на которых виден задымленный автобус с разбитыми окнами.
По словам представителя полиции, правоохранители выясняют, была ли бомба заложена в автобус, или это было нападение смертника.
Между тем, в Секторе Газа продолжается военная операция Израиля против группировки ХАМАС, вследствие которой погибли более 130 палестинцев и пятеро израильтян.
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