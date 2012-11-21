В Палестине погибло 28 детей

Палестина заявляет об увеличении жертв среди населения в результате военного конфликта с Израилем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Асаад сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его данным, число погибших превысило 100 человек, среди которых 28 детей, 18 женщин и 17 пожилых людей.

Как сказал М.Аль-Асаад, за восемь дней Израиль осуществил 1 200 воздушных налетов на сектор Газа, во время которых было выпущено более 2 000 ракет. "Число раненых достигло 900 человек, в том числе 285 детей и 255 женщин и пожилых", - добавил он.

Палестинский дипломат также сообщил, что в результате налетов военных сил Израиля было разрушено более 80 жилых домов и зданий частной собственности.

Как сообщалось, Израиль с 14 ноября проводит в секторе Газа военную операцию "Облачный столп", целью которой объявлено уничтожение боевиков и их инфраструктуры.