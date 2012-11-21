Плавание развивает мозг

Австралийские ученые из Гриффитского института образовательных исследований обнаружили, что дети, научившиеся плавать в раннем возрасте, достигают основных вех развития гораздо раньше сверстников.

Специалисты более трех лет работали с родителями 7 тысяч детей младше пяти лет из Австралии, Новой Зеландии и США. В результате они отобрали 180 детей 3, 4 и 5 лет, которые приняли участие в интенсивном тестировании.

По итогам исследования выяснилось, что рано научившиеся плавать дети обретали разнообразные новые навыки и умения гораздо раньше остальных. Многие из этих навыков помогают детям в переходе к учебе в дошкольных учреждениях и в школе.

Дети не только быстрее достигали вех физического развития, но и имели значительно лучшие зрительно-моторные навыки, такие как резание бумаги, раскрашивание и рисование линий и фигур, а также лучше решали математические задачи.

Наконец, у пловцов была лучше развита речь, они были грамотнее и лучше считали. При этом половых различий между группами испытуемых и обычными детьми исследователи не нашли.

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