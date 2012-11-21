Чем полезны каши

Пища, богатая пищевыми волокнами, снижает риск смерти от болезней сердца, сердечно–сосудистой системы и других заболеваний на 22%. Кроме этого, по словам ученых из Национального института изучения рака, продукты с высоким содержанием клетчатки защищают от рака, диабета и ожирения. К наиболее полезным продуктам они относят каши (гречневая, овсяная, пшенная, перловая, ячневая, из неочищенного риса), хлеб с отрубями, пророщенное зерно.

Специалисты провели исследование с участием 388 122 мужчин и женщин, которых просили заполнить анкеты с вопросами о их диете. В среднем мужчины потребляли 13-29 граммов пищевых волокон в день, а женщины - 11-26 граммов. За 9 лет исследования 20 126 мужчин и 11 339 женщин умерло. Сопоставив полученные данные, исследователи удостоверились: у тех людей, которые ели грубоволокнистую пищу в наибольших количествах, риск смерти снижался на 22% в сравнении с теми, кто пренебрегал этими продуктами. При этом риск развития болезней сердца и дыхательных путей снижался на 24-56% у мужчин и 34-59% у женщин.

Клетчатка - пищевые волокна - улучшает работу кишечника; помогает снизить уровень холестерина, сахара и артериальное давление. Кроме того, продукты, богатые клетчаткой, нормализуют вес и снижают уровень воспаления в организме. Хотя больше всего пищевых волокон содержится в сырых овощах и зелени, в данном исследовании снижение риска смерти оказалось связанным с потреблением круп, а не фруктов и овощей.