Как очистить воду от хлора, бактерий и солей

30-летняя пациентка столичного терапевта Марины Лукьянец подхватила гепатит-А, когда пила неочищенную воду из-под крана. Женщина провела в больнице месяц. В течение года должна соблюдать диету.

Она регулярно кипятили воду, поэтому не боялась инфекций. Но вирус гепатита очень живучий. Чтобы его убить, "варить" воду надо не менее получаса. При этом вместе с "плохими" бактериями при высокой температуре погибают и полезные, говорит врач.

В такой воде разрушается большинство солей и минералов. Если начнете кипятить воду из источника, только ухудшите ее качество. Любая вода из крана содержит много хлора. От него внутренние органы нагружаются, быстрее изнашиваются. Поэтому тело преждевременно стареет. От хлора всего страдает пищевод и мочевой пузырь, потому что через них проходит больше жидкости.

В нефильтрованной воде также есть алюминий, фтор. Когда вода проходит по трубам, в нее попадают ионы свинца.

- Эти вещества токсичны, приносят даже больший вред, чем хлор. А совсем недавно ученые узнали, что избыточное количество алюминия провоцырует болезнь Пфальцграфа.

Родниковая вода - полезнее, потому что ее обрабатывают хлором.

- Но вода из колодца естественно насыщенная кальцием и железом, которые также вредят почкам. На качество такую ​​воду мало кто проверяет. Через промышленные предприятия вода в восточном регионе Украины очень плохая. Значительно лучше она на Западе, в Крыму.

Чтобы сохранить воду качественной, советует придерживаться нескольких простых советов.

Посмотрите, как выглядит внутри посуда с водой. Если стенки в чайнике покрыты накипью, а в чашке с чаем или кофе - цветная пленка, приобретите фильтры, которые смягчают воду. Такие убирают из нее кальций и магний, которые и создают накипь.

Если хотите сохранить воду в холодильнике, лучше не держать ее в пластиковых бутылках. Лучше сохранит качество глиняная и стеклянная посуда. Также подойдет кастрюля из нержавейки.

Наберите в стеклянную посуду воды из крана, дайте ей постоять пару дней. Если после этого увидели зеленоватый осадок, в воде много примесей и микробов. Выберите фильтр с добавками серебра. Оно хорошо обеззаразит воду.

Вода из водопровода станет пригодной для питья, если ее фильтровать. Некоторые фильтры содержат ионы серебра.

Эти микрочастицы хорошо обеззараживают воду. Но серебро в организме усваивается сложно. Может начаться аргирия - болезнь от избытка серебра. Кожа и глаза станут сероватого цвета. Восстановить естественный цвет кожи нельзя, ибо этот процесс необратим.

Лучше фильтра с ионами серебра воду очищает серебряная ложка или монета.

- Частиц не останется, потому что ложка не растворяется в отличие от частиц серебра, которые могут вымыться с фильтра.

Лучше всего пить воду той температуры, что и тело человека. Стакан теплой очищенной воды натощак выводит токсины из желудка.

gazeta.ua