Чем чреват избыток аптечных витаминов

Осень – переходный сезон года и врачи настоятельно советуют подкрепить иммунную систему витаминами и микроэлементами. Однако важно не переборщить и сделать правильный выбор.

Перед вами список пяти минеральных веществ, передозировка которых в организме также опасна, как и их недостача.

Кальций. Переизбыток его в организме приводит к камням в почках, а отложение в ваших артериях ослабляет кости. Это происходит в силу того, что избыток кальция предотвращает поглощение других питательных веществ, необходимых для здоровья костей, например, магния.

Бета–каротин. Остерегайтесь, курильщики: когда бета–каротин смешивается с сигаретным дымом, запускаются механизмы, влияющие на развитие рака легких. Лучше получать бета–каротин через продукты питания: морковь и сладкий картофель, а не через таблетки.

Железо. Высокий уровень железа в крови является фактором риска для развития сердечных заболеваний.

Витамин А. Его передозировка вызывает проблемы с печенью, уменьшение плотности костей и вероятность врожденных дефектов.

Цинк. Избыток цинка в организме может привести к расстройству желудка, рвоте, поносу и мышечным спазмам.

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