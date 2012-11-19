В Гватемале пострадавших от землетрясения более 3,4 млн человек

Число пострадавших в результате недавнего землетрясения в Гватемале превысило 3,4 млн человек.

Об этом сообщила национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий, передает РИА «Новости».

Ранее число людей, оставшихся без электричества, воды и связи, оценивалось примерно в 1,2 миллиона.

По последним данным, в результате мощных подземных толчков магнитудой 7,2, произошедших 7 ноября, в Гватемале погибли 44 человека, экономике страны нанесен серьезный ущерб. Как сообщают латиноамериканские СМИ, землетрясение нанесло ущерб 11 из 22 департаментов страны.

Документально подтверждено, что примерно 30,5 тыс. человек были эвакуированы, почти 10 тыс. из них продолжают оставаться во временных убежищах. Разрушения различной степени тяжести зафиксированы у 21,8 тысячи домов и других строений, из которых 11,6 тысячи придется отстраивать заново.

По словам министра финансов центральноамериканской страны, сейчас правительство Гватемалы уже зарезервировало примерно 140 млн долл. для работ по восстановлению экономики. Помощь в этом готов оказать и Межамериканский банк развития.

Между тем, в Гватемалу продолжает поступать помощь из других стран. 17 ноября стало известно, что еще 50 тонн гуманитарных грузов направила Венесуэла. В общей сложности с момента трагедии Каракас отправил в Гватемалу уже 150 тонн помощи, в первую очередь продукты питания и медикаменты.