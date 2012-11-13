Оливковое масло для красоты и здоровья

Оливковое масло способствует сохранению гладкой и красивой кожи. Оно содержит много жирных кислот, которые помогают восстановить ее жировой баланс, а также антиоксидантов, что защитят кожу и сделают ее нежной и бархатной.

Умывание оливковым маслом

Умывание оливковым маслом не только очищает кожу любого типа, но и предохраняет ее от высыхания, делает упругой и эластичной. Для этого емкость с маслом подогрейте, опустив в горячую воду. Затем в горячей воде смочите ватный тампон, а потом окуните его в теплое масло. Протрите тампоном кожу лица, шеи и декольте. Через 2-3 минуты промокните остатки масла салфеткой или смойте теплой водой.

Гель для душа

Вам понадобится: 1/2 стакана оливкового масла, 1 ст. ложка меда, 1 яйцо, 1/4 стакана водки, 1 ст. ложка жидкого мыла, 1/2 стакана молока.

Смешайте оливковое масло с яйцом и медом, добавьте жидкое мыло, которое сделает состав более густым. Добавьте водку, которая способствует равномерному распределению смеси по телу и очищению кожи. Взбивая смесь, добавьте молоко. Такое средство лучше любого магазинного геля для душа очищает и питает кожу тела, делает ее гладкой, блестящей и нежной.

Тонизирующая маска для лица

Эта маска подходит для всех типов кожи. Особенно эффективна при усталой, вялой, дряблой коже.

Вам понадобится: 1 ч. ложка оливкового масла, 1 ч. ложка сметаны или йогурта, 1 ст. ложка сухих дрожжей, 1 ч. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка морковного сока (или огуречного, картофельного, яблочного).

Смешайте все компоненты и нанесите на лицо на 10-15 минут. Затем смойте прохладной водой.

Питательная маска для лица

Наиболее подходит для сухой и вялой кожи.

Вам понадобится: 1 яичный желток, 2 ст. ложки растительного масла и 1 ч. ложка меда. Нанесите смесь на очищенное лицо на 15-20 минут, а затем смойте теплой водой. Кожа станет нежной, как у младенца.

Смягчающее средство для волос

Вам понадобятся: 2 ст. ложки оливкового масла, 1 яйцо, 1 ч. ложка натурального (яблочного или виноградного) уксуса или 1 ч. ложка меда.

Смешайте все ингредиенты и хорошо взбейте. Нанесите смесь на кожу головы и волосы. Покройте голову теплым полотенцем и оставьте на 10-15 минут. Затем промойте голову теплой водой. Волосы станут более мягкими, густыми, будут легче укладываться в прическу.

Домашний очаг