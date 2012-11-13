Парацетамол вызывает у детей астму

Дошкольники, которым родители часто дают препараты на основе парацетамола, склонны к развитию астмы, обнаружили датские ученые.

Эти лекарства используются в качестве обезболивающего и жаропонижающего средства. Новое исследование, проведенное педиатрами из Университета Копенгагена, свидетельствует, что есть связь между приемом парацетамола и развитием астмы у детей. По мнению экспертов, парацетамол вызывает в организме маленьких детей изменения, которые делают их более уязвимыми к воспалениям и аллергии.

Исследование с участием 336 детей, за которыми наблюдали от рождения до 7-летнего возраста, показало, что, чем чаще дети получали парацетамол в первый год жизни, тем выше у них был риск развития астмы.

likar.info