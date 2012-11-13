ТОП-5 альтернатив кофе

Кофе может пить далеко не каждый из нас. Некоторым он противопоказан по состоянию здоровья, кто-то не поддается его бодрящему действию, а кто-то просто-напросто хочет избавиться от кофейной зависимости. Тогда каким напитком можно заменить кофе?

Чай из имбиря. Имбирь – самое распространенное в мире лекарственное растение. Имбирь используют как природное противовоспалительное и болеутоляющее средство. Он ускоряет обмен веществ и стимулирует кровообращение. Именно по этой причине имбирь советуют как средство для похудения. Одно из главных свойств имбиря – это снятие вялости, апатии и усталости. Заварить имбирный чай можно по такому способу: измельчить небольшое количество корня имбиря и дать ему настояться в течении 5-7 минут. Для вкуса и большей пользы советуем добавлять мед.

Зеленый чай. Если ты не представляешь свое утро без чашки кофе, то попробуй заварить зеленый чай. Хоть в нем и содержится меньшее количество кофеина, чем в кофе, тем не менее, этого будет достаточно, чтобы придать твоему организму необходимой энергии. В зеленом чае содержаться в большом количестве кахетины, которые являются мощными антиоксидантами и борцами с болезнями.

Чай из лимонника вполне может стать заменителем утреннего кофе. Он придает большой заряд бодрости и положительным образом влияет на общее самочувствие. Чай из лимонника часто используют в медицинских целях. Его назначают больным в период после операции для того, чтобы человек скорее набирался сил. Также этот чай помогает при стрессах и депрессиях. И даже если у тебя нет никаких жалоб на свое здоровье, утренняя чашка чая из лимонника пойдет только на пользу.

Свежевыжатый гранатовый сок является одним из наиболее сильных природных энергетиков. Он содержит большое количество витаминов. Также он положительно влияет на работу сердца и повышает гемоглобин. Гранатовый сок рекомендуется пить в разбавленном виде.

Сок из ростков пшеницы. Он содержит комплекс необходимых витаминов и минералов. Этот сок регулирует кровяное давление, повышает иммунитет и защищает от простудных заболеваний, снижает нервозность, положительно влияет на состояние кожи, повышает выносливость организма. Благодаря всему этому сок ростков пшеницы придаст тебе необходимое количество энергии вначале дня.

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