Лос-Анджелес объявил понедельники вегетарианскими

Городской совет Лос-Анджелеса 12 ноября объявил понедельник "Днем вегетарианства", сообщает Fox News. Муниципальные депутаты в этой связи выпустили обращение к землякам, в котором призвали их воздержаться от потребления мяса по понедельникам.

Таким образом город стал крупнейшим населенным пунктом планеты, вступившим в глобальную кампанию по сокращению потребления мяса ради сохранения здоровья людей и улучшения экологической ситуации в мире.

Кампания носит сугубо добровольный характер - ни местные власти, ни полиция не будут охотиться на тех, кто решил позволить себе в понедельник котлету или бифштекс. Городской совет лишь выразил надежду, что его решение положит начало традиции отказа от мяса хотя бы раз в неделю.

Депутат Джан Перри сказала, что, по данным медиков, даже временный отказ от употребления мяса способен существенно улучшить состояние здоровья человека. "Риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 19 процентов", - пояснила она.

"Жест, конечно, символический. Но, надеемся, люди начнут задумываться над тем, что и как они едят", - также сказала Перри. По статистике, США занимает первое в мире место по числу людей, страдающих от ожирения.

Лента.ру

