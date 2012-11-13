Доброму человеку легче найти работу

Доброму человеку проще устроиться на работу и сделать успешную карьеру: российские работодатели все чаще указывают в объявлениях для соискателей такое качество как доброта, сообщила директор по маркетингу HeadHunter Ольга Мананникова во Всемирный День доброты, который отмечается сегодня - 13 ноября.

"Добрые люди могут добиться в жизни намного большего, чем те, кто не может похвастаться этим качеством", - считает Мананникова. Это подтверждают данные из вакансий, опубликованных на сайте Head Hunter, заметила она.

По ее словам, слово "доброта" в описании вакансий как пожелание к соискателям или описание отношений внутри компании или коллектива, в 2009 году встречалось в 134 объявлениях, в 2010 году на сайте было 226 таких объявлений, а в 2011 году - 342 объявления.

"По прогнозам, в 2012 году количество объявлений со словом "доброта" увеличится в пять раз по сравнению с 2009 годом. При этом более 2 тысяч человек написали, что они добрые в резюме за последние три месяца", - сообщила Мананникова.

Формулировки "добрый" и "доброта" встречаются в 0,4% анкет соискателей, размещенных в базе резюме портала Superjob (более 7,5 миллионов резюме), сообщили в пресс-службе этого рекрутингового агентства.

Кроме того, в настоящий момент на портале Superjob опубликовано около 30 вакансий, содержащих слово "доброта" или "добрый". Это составляет 0,015% от всех вакансий портала.

Причем, в трех вакансиях указано, что человеку предлагается работа в "добром коллективе". В оставшихся 27 объявлениях доброта озвучивается как требование к работнику. Чаще всего доброты ждут от сотрудников, занятых работой с детьми: няни, воспитатели, гувернантки, медсестры, врачи. Типичная формулировка в объявлении - "доброта, любовь к детям".

По мнению работодателей, сотрудники, занятые работой с клиентами и персоналом, менеджеры по продажам, официанты, сотрудники на ресепшн, HR-директоры также обязательно должны быть добрыми. "Добрый", "душевная доброта", "добрый внутри, опрятный снаружи", "в меру добрый" - таким хотел бы видеть своих будущих сотрудников работодатель.

"Доброта - это такое качество, которое тяжело замерить или определить на собеседовании. Но она всегда становится видна в процессе работы человека", - заметила директор по маркетингу компании HeadHunter.

По ее словам, доброта сегодня востребована на рынке труда, "потому что такие люди в результате делают компанию добрее, а добрая компания рождает у клиентов и партнеров больше положительных эмоций, которых нам так не хватает в повседневной жизни и к которым тянутся на подсознательном уровне. Поэтому получается, что добрый сегодня синоним успешного".

РИА Новости