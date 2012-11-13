Микроинсульт может произойти незаметно: 5 симптомов

Микроинсульт – это тоже нарушение кровообращения головного мозга, как и серьезный инсульт с печальными последствиями. Но, как вы понимаете из приставки «микро» - поражаются лишь мелкие сосуды головного мозга. Поэтому происходит не глобальное разрушение клеток мозга, а разрушаются лишь небольшие, не критичные для общего состояния, участки мозговой ткани. Как правило, кровообращение тканей, расположенных возле пораженного места, восстанавливается почти сразу. В этом-то и заключается проблема: люди, которые перенесли микроинсульт, зачастую даже не догадываются об этом, пишет сайт insultanet.ru. Как и при серьезном инсульте, признаки «микро» ощущаются почти одновременно:

1. Головная боль или головокружение.

2. Онемение конечностей и лица.

3. Резкое повышение артериального давления.

4. Нарушение чувствительности и координации движений.

5. Возможна непереносимость яркого света или кратковременная потеря сознания.

Если вы обнаружили одновременное проявление сразу трех-четырех симптомов - сразу обращайтесь в медицинское учреждение за помощью. Если с момента возникновения заболевания прошло не более шести часов, то лечение даст возможность с минимальными потерями перенести микроинсульт и практически полностью восстановить функции мозга.

Для того, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, которые могут быть вызваны микроинсультом, рекомендуется время от времени проходить магнитно-резонансное обследование мозга, которое позволит на начальных стадиях отследить малейшие негативные изменения.

ВАЖНО!

Часто бывает у молодых

Многие ошибочно думают, что микроинсульт может произойти только у людей старше 50 лет. Но, увы, часто он случается у 30-летних из-за повышенной чувствительности к геомагнитным бурям и перепадам атмосферного давления. Из-за стрессов и не всегда здорового образа жизни. И даже от чрезмерных физических нагрузок в тренажерных залах!

Как правило, почувствовав эти симптомы, люди машут рукой, мол, это все усталость...

Wallnews