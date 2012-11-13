Женатые мужчины живут на 7 лет дольше

Как вы думаете, почему мужчины женятся? Наверное, самый естественный ответ – по любви. Но так бывает далеко не всегда, многие женятся потому, что пришло время, захотелось избавиться от одиночества, иметь устроенный быт, стабильность, регулярный секс. А сколько радости в глазах девушки, разглядывающей фото свадебных платьев! Существуют, конечно, и другие менее благоприятные причины, типа беременности невесты или расчёта… Но, оказывается, что жениться полезно для здоровья мужчины и продолжительности его жизни.

Как утверждает доктор Брайан Бейкер из университета Торонто: «Ничто не может сравниться со счастливым и стабильным браком».По результатам многолетних исследований американских учёных, женатые мужчины находятся в лучшей физической и психической форме, чем холостяки.На здоровье мужчин влияют не только высокие зарплаты, социальные связи, но и то, что все неприятные жизненные коллизии супруги переживают вместе, поддерживая друг друга.

У женатых мужчин значительно снижается вероятность заболеть диабетом, инсультом, инфарктом. Но это только в том случае, если брак удачный, то есть мужчина чувствует себя счастливым со своей второй половинкой. Интересные исследования провели на эту тему и израильские учёные: они проанализировали истории болезни 10059 мужчин, работающих в различных сферах и на разных предприятиях и прошедших обследование в кардиологическом центре.

Оказалось, что от опасных для жизни болезней страдают по большей части холостые мужчины и те, кто считает свой брак неудачным. Именно среди этой категории мужчин наиболее часто инсульт заканчивался летальным исходом.Занимались изучением этой проблемы и британские учёные.

Так профессор Эндрю Освальд и доктор Джонатан Гарднер из департамента экономики Варвикского университета, изучив данные о более чем 12000 мужчин, участвующих в Британском исследовании домашних хозяйств и Британском исследовании пенсионеров, выяснили, что женатые мужчины, не злоупотребляющие алкоголем и некурящие, жили на 7 лет дольше, чем их холостые сверстники, также не имеющие вредных привычек.

newsland.ru