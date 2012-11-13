Объятия укрепляют иммунитет

Регулярные объятия являются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и стресса, помогают снять усталость, укрепить иммунитет и бороться с инфекциями. Об этом свидетельствуют результаты исследования.

Психологи под руководством д-ра Яна Астрома провели эксперимент с участием мужчин и женщин в возрасте 20-49 лет. Оказалось, что всего 10 секунд объятий помогают нормализовать кровяное давление и повышают уровень гормонов, связанных с уменьшением стресса. Эмоции, вызванные объятиями, вызывают полезные для здоровья биохимические и физиологические процессы, объясняют психологи.

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