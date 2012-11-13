Дети мало пьют воды

Ученые провели исследование дабы выяснить, достаточно ли воды выпивают дети. Оказалось, что 60% детей находились на стадии обезвоживания.

Исследование проводили на 450 британских детей в возрасте 9-11 лет.

Ученые решили проверить, что же утром едят и пьют дети. Также была измерена концентрация мочи – основного показателя уровня гидрации.

Профессор Жерар Фридлендера из Медицинской школы Университета Декарта озадачен, ведь такие выводы очень тревожные. Дети не потребляют в начале дня достаточный объем жидкости и не способны поддерживать водный баланс. А дети особенно подвержены обезвоживанию, ведь они обычно не обращают внимания на жажду.

Исследование французский детей и детей США показало похожие результаты: от 62,2% до 64% ​​детей приходили в школу, получив недостаточный объем воды.

Рекомендованное количество воды в день для детей 9-13 лет составляет:

(рекомендации Европейского управления по безопасности продуктов питания)

для мальчиков – 2,1 литра

для девочек – 1,9 литра

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