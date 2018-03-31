Наши переживания влияют на здоровье
Все наши переживания – плохие и хорошие – буквально «записываются» в мышцах. Именно поэтому многие эмоциональные проблемы можно решить через работу с телом...
Все наши переживания – плохие и хорошие – откладываются в теле, буквально «записываются» в мышцах. Именно поэтому многие эмоциональные проблемы можно решить через работу с телом
Наверняка вы не раз замечали: когда сердишься, но не можешь открыто высказать свое неодобрение – губы сами собой сжимаются в тоненькую ниточку. Когда вам грустно и одиноко, хочется свернуться калачиком, как эмбрион. А от внезапного испуга тело словно каменеет, и голова вжимается в плечи. Да, действительно: все, что мы чувствуем, отражается на нашем теле.
Датский психотерапевт Лизбет Марчер тоже заметила эту закономерность. Наблюдая за своими пациентами, она поняла, что при одних и тех же психоэмоциональных проблемах у людей имеются схожие физические проявления. Иными словами, если человек боится, у него будет напряжена одна мышечная группа, если он гневается – другая.
Свой метод Лизбет Марчер назвала бодинамика (от англ. body – тело, dynamic – динамика). В ходе бодинамической работы чрезмерно зажатые мышцы получают расслабление, и напротив, обмякшие, «капитулировавшие» перед жизнью – приходят в тонус. Получается обратная реакция: когда наши мышцы приходят в норму, гармонизируется и душевное состояние.
Биографическая справка
Метод бодинамики был основан датским психотерапевтом Лизбет Марчер в 70-х годах прошлого столетия. В основе метода - возрастная психология, анатомия и возрастная физиология нервно-мышечной системы. Для решения тех или иных психоэмоциональных проблем бодинамика задействует телесно-ориентированные практики. В данный момент Лизбет Марчер имеет частную практику, специализируется на работе с детьми, проводит семинары по всему миру. Вместе с ней трудятся ее дочь, супруг и многие коллеги разных стран.
Семь «Я»
Формирование личности человека начинается еще до его рождения и продолжается, согласно теории Лизбет Марчер, до 12-13 лет. Именно на этом отрезке жизни происходит мощное психомоторное развитие ребенка – осваиваются различные группы мышц, закладываются определенные схемы поведения, формируется модель характера. В бодинамике существует 7 структур характера – каждая из них закладывается в определенном возрасте (эти структуры словно наслаиваются друг на друга: предыдущая заканчивается, и в это же самое время начинается следующая).
1. Структура существования (ІІ триместр беременности – 3 месяца).
Ключевыми в этот период являются такие вопросы: был ли малыш желанен, обрадовались ли родители беременности, как протекали роды и первые часы после рождения, кормили ли малютку грудью, достаточно ли внимания уделяла ему мама? Если этот этап был пройден успешно, у ребенка закладывается базовое чувство доверия к миру, глубокая убежденность в том, что он имеет право на существование. Если же, к примеру, беременность была нежелательной, то во взрослой жизни такой человек может чувствовать, что мир его не принимает, что он никому не нужен и никто его не любит.
2. Структура потребностей (1 месяц – 1,5 года).
Здесь формируется важная группа мышц, отвечающая за навыки поднятия головы, переворачивания, сидения, ползания, ходьбы. И закладывается умение принимать заботу, добиваться своего. Когда малыш учится ползать, у него также формируется инстинкт самосохранения, способность добираться туда, куда нужно. Вспомни: у большинства деток есть период, когда они ползают попой назад – именно тогда человечек осваивает умение притормозить и сдать назад (что во взрослой жизни порой оказывается очень нужным). Но бывает, что некоторые детки «пропускают» этап ползания: сразу становятся на ножки и пытаются ходить. В этом случае родители могут предоставить своему ребенку недополученный опыт, играя с ним в игры, которые предусматривают активное ползание.
3. Структура автономии (8 месяцев – 2,5 года).
Ребенок продолжает исследовать мир и начинает осознавать самого себя как автономную единицу. У большинства деток наступает период «Я сам», когда малютка стремится все делать самостоятельно: шнуровать ботиночки, накладывать кашу в тарелку. Родителям важно запастись терпением и позволить крохе в полной мере прожить состояние «Я сам» - иначе позднее возможны большие проблемы с самостоятельностью. Также в этот период формируется структура помощи и поддержки. Когда малютка учится ходить, родители поддерживают его сзади за спинку. Так вот, все мамы и папы, не осознавая этого, кладут ладонь на одно и то же место: на широчайшую мышцу спины. Именно она отвечает за ощущение: «Если мне нужна помощь, я обязательно найду ее».
4. Структура воли (2 – 4 года).
Ребенок пробует родителей «на прочность»: не слушается, поступает по-своему, проказничает. Взрослым важно соблюсти золотую середину. С одной стороны, не следует подавлять энергию ребенка (в противном случае у него может развиться установка: «Я все делаю неправильно»), с другой – не допускать вседозволенности (это чревато стереотипом: «Весь мир обязан под меня прогнуться»).
5. Структура сексуальности (3 – 6 лет).
Период, когда девочки хотят выйти замуж за папу, а мальчики – жениться на маме. Если этот этап будет пройден благополучно, в будущем у человека не будет сложностей с установлением близких отношений. Но часто бывает так, что из-за недостатка сексуальной культуры эта структура омрачается чувством стыда, комплексами, «зажатостью» чувственного начала.
6. Структура мнений (5 – 9 лет).
В идеале, на этом этапе закладывается установка: «Я имею право формировать собственное мнение, выражать его и менять». Так происходит, если ребенку позволяют открыто проявлять свои чувства и эмоции, говорить о своих потребностях. Если же малыш постоянно слышит: «Закрой рот!», у него есть все шансы стать замкнутым, не уметь отстаивать свои интересы. У таких людей, как правило, даже нижняя часть лица (рот, губы, подбородок) развита довольно слабо.
7. Структура солидарности (7-12 лет). Оказываясь частью большой группы (поступление в школу) каждый ребенок по-своему учится с ней взаимодействовать. Кто-то сразу становится лидером, кто-то – аутсайдером, а иной ребенок – серым кардиналом. Основная проблема этого возраста – установление баланса между своим «Я» и потребностями других.
При успешном прохождении этого периода человек учится быть частью группы, не теряя при этом собственной индивидуальности. Подростковый возраст – это время повторного (и более быстрого) прохождения через все вышеперечисленные структуры. Происходит своего рода «закрепление пройденного». В последующей жизни человек обычно руководствуется теми моделями, которые выработались у него при прохождении той или иной структуры. Впрочем, один из принципов бодинамики гласит: «Никогда не поздно»!».
Это означает, что в любом возрасте есть шанс получить новый телесный опыт, по-новому переписать мышечную память – и таким образом, изменить свою жизнь к лучшему.
Работаем с телом – результат в голове
Опытный специалист по бодинамике может сделать весьма достоверные выводы о психоэмоциональном состоянии клиента еще до того, как тот начнет рассказывать о своих проблемах – просто наблюдая за его осанкой, походкой, жестами, мимикой, тембром голоса.
Психотерапевты, практикующие бодинамику, обязаны в совершенстве знать карту человеческого тела, владеть полной информацией о работе мышц. Вот простой пример того, как это работает. «В самом начале работы с одним клиентом я обратила внимание на характерную деталь, - рассказывает психолог Татьяна Груша. – Вспоминая приятный эпизод из своей жизни, этот мужчина произнес: «Я был так счастлив» - и при этом рукой начертил в воздухе дугу: вначале вверх, а потом резко вниз. Я смогла предположить, что счастье для этого человека – это упасть на дно. Так оно оказалось: выяснилось, что долгие годы у этого мужчины были проблемы с алкоголем».
Основной акцент в бодинамике делается на работе с телом – на том, чтобы в мышцах «записалась» новая, позитивная информация. Для этой цели используются самые разные практики: групповые, индивидуальные, в паре с психотерапевтом. Применяется массаж, дыхательная гимнастика, спонтанные танцы, различные двигательные упражнения. Кстати, один из групповых бодинамических процессов – это трансформация опыта рождения.
При помощи других людей человек проживает ощущения, сходные с теми, через которые он проходил во время схваток, продвижения по родовым путям, собственно, появления на свет. Такая работа требует предварительной подготовки и внутренней готовности – но результаты просто поразительные! Человек совершенно по-новому выстраивает отношения с миром, находится решение проблем, долгие годы казавшихся неразрешимыми. В бодинамике есть много упражнений, направленных на центрирование (ощущение своего «Я»), выстраивание границ собственной личности, на заземление (умение находиться здесь и сейчас), взаимодействие, расслабление и т.д.
Также бодинамика эффективно работает с последствиями травматического шока (как правило, речь идет о событии, вызвавшем сильнейшее эмоциональное потрясение: насилие, стихийное бедствие, смерть близкого человека, развод и т.д.). В этом случае очень важно не дать человеку «застрять» в его переживаниях. Ведь если последствия травматического шока не будут проработаны в течение 6 месяцев, человек может «скатить» в посттравматический синдром – а это состояние связано с тяжелыми разрушительными процессами в организме, болезнями.
Методы бодинамики помогают человеку посмотреть на произошедшее с ним как бы со стороны, учат его не терять контакт с реальностью и найти в себе силы и цель жить дальше. Конечно, это непростая и длительная работа. Но результат того стоит: в итоге даже из очень непростых испытаний человек выходит победителем!
Реальная история
Шоковая травма преодолена!
Однажды ко мне на прием попал юноша в состоянии явной шоковой травмы. Парень не помнил деталей происшедшего, потерял ориентацию во времени (путал часы, дни и недели), утратил интерес к любимому бизнесу, пропал аппетит, сон, боялся сесть за руль автомобиля. В это состояние его повергла измена любимой девушки. Еще накануне случившегося они планировали совместный отдых с предложением руки, купили билеты – а на следующий день она заявила, что любит другого.
Парень явно попал с востояние шоковой травмы и срочно нуждался в помощи психолога! Первым делом мы с ним сформировали группу безопасных людей. Это было 7 человек из окружения клиента, которые пообещали, что он может обращаться к ним за поддержкой в любое время дня и ночи. Они вытаскивали его на пикники, приезжали в гости – словом, не давали закисать.
Затем мы провели ряд телесно-ориентированных практик, направленных на возвращение в реальность, на усиление чувства безопасности, задействовали внутренние резервы молодого человека, восстановили его личгые пиковые состояния тела в моменты успеха. Через какое-то время юноша совершил «побег» - отправился вместе с группой безопасных людей в заграничный круиз.
Он вернулся из этой поездки окрыленный, полный новых идей, с четким пошаговым планом своих целей на ближайшее время. Я рада, что он обратился ко мне за помощью своевременно – и в итоге шоковая травма не затянула его, не поглотила в ПТРС. Сейчас у этого молодого человека все в жизни – в том числе и в личной – в полном порядке.