Наши переживания влияют на здоровье

Все на­ши пе­ре­жи­ва­ния – пло­хие и хо­ро­шие – от­кла­ды­ва­ют­ся в те­ле, бук­валь­но «за­пи­сы­ва­ют­ся» в мыш­цах. Имен­но по­это­му мно­гие эмо­ци­о­наль­ные про­бле­мы мож­но ре­шить че­рез ра­бо­ту с те­лом

На­вер­ня­ка вы не раз за­ме­ча­ли: ког­да сер­дишь­ся, но не мо­жешь от­кры­то вы­ска­зать свое не­одоб­ре­ние – гу­бы са­ми со­бой сжи­ма­ют­ся в то­нень­кую ни­точ­ку. Ког­да вам груст­но и оди­но­ко, хо­чет­ся свер­нуть­ся ка­ла­чи­ком, как эм­брион. А от вне­зап­но­го ис­пу­га те­ло слов­но ка­ме­не­ет, и го­ло­ва вжи­ма­ет­ся в пле­чи. Да, дейст­ви­тель­но: все, что мы чувст­ву­ем, от­ра­жа­ет­ся на на­шем те­ле.

Дат­ский пси­хо­те­ра­певт Лиз­бет Мар­чер то­же за­ме­ти­ла эту за­ко­но­мер­ность. На­блю­дая за сво­и­ми па­ци­ен­та­ми, она по­ня­ла, что при од­них и тех же пси­хо­э­мо­ци­о­наль­ных про­бле­мах у лю­дей име­ют­ся схо­жие фи­зи­чес­кие про­яв­ле­ния. Ины­ми сло­ва­ми, если че­ло­век бо­ит­ся, у не­го бу­дет на­пря­же­на од­на мы­шеч­ная груп­па, если он гне­ва­ет­ся – дру­гая.

Свой ме­тод Лиз­бет Мар­чер на­зва­ла бо­ди­на­ми­ка (от ан­гл. body – те­ло, dynamic – ди­на­ми­ка). В хо­де бо­ди­на­ми­чес­кой ра­бо­ты чрез­мер­но за­жа­тые мыш­цы по­лу­ча­ют рас­слаб­ле­ние, и на­про­тив, об­мяк­шие, «ка­пи­ту­ли­ро­вав­шие» пе­ред жизнью – при­хо­дят в то­нус. По­лу­ча­ет­ся об­рат­ная ре­ак­ция: ког­да на­ши мыш­цы при­хо­дят в нор­му, гар­мо­ни­зи­ру­ет­ся и ду­шев­ное со­сто­я­ние.

Био­гра­фи­чес­кая справ­ка

Ме­тод бо­ди­на­ми­ки был ос­но­ван дат­ским пси­хо­те­ра­пев­том Лиз­бет Мар­чер в 70-х го­дах про­ш­ло­го сто­ле­тия. В ос­но­ве ме­то­да - воз­раст­ная пси­хо­ло­гия, ана­то­мия и воз­раст­ная фи­зио­ло­гия нер­в­но-мы­шеч­ной сис­те­мы. Для ре­ше­ния тех или иных пси­хо­э­мо­ци­о­наль­ных про­блем бо­ди­на­ми­ка за­дейст­ву­ет те­лес­но-ори­ен­ти­ро­ван­ные прак­ти­ки. В дан­ный мо­мент Лиз­бет Мар­чер име­ет част­ную прак­ти­ку, спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на ра­бо­те с деть­ми, про­во­дит се­ми­на­ры по все­му ми­ру. Вмес­те с ней тру­дят­ся ее дочь, суп­руг и мно­гие кол­ле­ги раз­ных стран.

Семь «Я»

Фор­ми­ро­ва­ние лич­нос­ти че­ло­ве­ка на­чи­на­ет­ся еще до его рож­де­ния и про­дол­жа­ет­ся, со­глас­но те­о­рии Лиз­бет Мар­чер, до 12-13 лет. Имен­но на этом от­рез­ке жиз­ни про­ис­хо­дит мощ­ное пси­хо­мо­тор­ное раз­ви­тие ре­бен­ка – осва­ива­ют­ся раз­лич­ные груп­пы мышц, за­кла­ды­ва­ют­ся опре­де­лен­ные схе­мы по­ве­де­ния, фор­ми­ру­ет­ся мо­дель ха­рак­те­ра. В бо­ди­на­ми­ке су­щест­ву­ет 7 струк­тур ха­рак­те­ра – каж­дая из них за­кла­ды­ва­ет­ся в опре­де­лен­ном воз­рас­те (эти струк­ту­ры слов­но на­сла­ива­ют­ся друг на дру­га: пре­ды­ду­щая за­кан­чи­ва­ет­ся, и в это же са­мое вре­мя на­чи­на­ет­ся сле­ду­ю­щая).

1. Струк­ту­ра су­щест­во­ва­ния (ІІ три­местр бе­ре­мен­нос­ти – 3 ме­ся­ца).

Клю­че­вы­ми в этот пе­ри­од яв­ля­ют­ся та­кие во­про­сы: был ли ма­лыш же­ла­нен, об­ра­до­ва­лись ли ро­ди­те­ли бе­ре­мен­нос­ти, как про­те­ка­ли ро­ды и пер­вые ча­сы пос­ле рож­де­ния, кор­ми­ли ли ма­лют­ку гру­дью, до­ста­точ­но ли вни­ма­ния уде­ля­ла ему ма­ма? Если этот этап был прой­ден успеш­но, у ре­бен­ка за­кла­ды­ва­ет­ся ба­зо­вое чувст­во до­ве­рия к ми­ру, глу­бо­кая убеж­ден­ность в том, что он име­ет пра­во на су­щест­во­ва­ние. Если же, к при­ме­ру, бе­ре­мен­ность бы­ла не­же­ла­тель­ной, то во взрос­лой жиз­ни та­кой че­ло­век мо­жет чувст­во­вать, что мир его не при­ни­ма­ет, что он ни­ко­му не ну­жен и ни­кто его не лю­бит.

2. Струк­ту­ра по­треб­нос­тей (1 ме­сяц – 1,5 го­да).

Здесь фор­ми­ру­ет­ся важ­ная груп­па мышц, отве­ча­ю­щая за на­вы­ки под­ня­тия го­ло­вы, пе­ре­во­ра­чи­ва­ния, си­де­ния, пол­за­ния, ходь­бы. И за­кла­ды­ва­ет­ся уме­ние при­ни­мать за­бо­ту, до­би­вать­ся сво­е­го. Ког­да ма­лыш учит­ся пол­зать, у не­го так­же фор­ми­ру­ет­ся ин­стинкт са­мо­сох­ра­не­ния, спо­соб­ность до­би­рать­ся ту­да, ку­да нуж­но. Вспом­ни: у боль­шинст­ва де­ток есть пе­ри­од, ког­да они пол­за­ют по­пой на­зад – имен­но тог­да че­ло­ве­чек осва­ива­ет уме­ние при­тор­мо­зить и сдать на­зад (что во взрос­лой жиз­ни по­рой ока­зы­ва­ет­ся очень нуж­ным). Но бы­ва­ет, что не­ко­то­рые дет­ки «про­пус­ка­ют» этап пол­за­ния: сра­зу ста­но­вят­ся на нож­ки и пы­та­ют­ся хо­дить. В этом слу­чае ро­ди­те­ли мо­гут предо­ста­вить сво­е­му ре­бен­ку не­до­по­лу­чен­ный опыт, иг­рая с ним в иг­ры, ко­то­рые пре­дус­мат­ри­ва­ют ак­тив­ное пол­за­ние.

3. Струк­ту­ра ав­то­но­мии (8 ме­ся­цев – 2,5 го­да).

Ре­бе­нок про­дол­жа­ет ис­сле­до­вать мир и на­чи­на­ет осо­зна­вать са­мо­го се­бя как ав­то­ном­ную еди­ни­цу. У боль­шинст­ва де­ток на­сту­па­ет пе­ри­од «Я сам», ког­да ма­лют­ка стре­мит­ся все де­лать са­мос­то­я­тель­но: шну­ро­вать бо­ти­ноч­ки, на­кла­ды­вать ка­шу в та­рел­ку. Ро­ди­те­лям важ­но за­пас­тись тер­пе­ни­ем и по­зво­лить кро­хе в пол­ной ме­ре про­жить со­сто­я­ние «Я сам» - ина­че позд­нее воз­мож­ны боль­шие про­бле­мы с са­мос­то­я­тель­ностью. Так­же в этот пе­ри­од фор­ми­ру­ет­ся струк­ту­ра по­мо­щи и под­держ­ки. Ког­да ма­лют­ка учит­ся хо­дить, ро­ди­те­ли под­дер­жи­ва­ют его сза­ди за спин­ку. Так вот, все ма­мы и па­пы, не осо­зна­вая это­го, кла­дут ла­донь на од­но и то же мес­то: на ши­ро­чай­шую мыш­цу спи­ны. Имен­но она отве­ча­ет за ощу­ще­ние: «Если мне нуж­на по­мощь, я обя­за­тель­но най­ду ее».

4. Струк­ту­ра во­ли (2 – 4 го­да).

Ре­бе­нок про­бу­ет ро­ди­те­лей «на проч­ность»: не слу­ша­ет­ся, по­сту­па­ет по-сво­е­му, про­каз­ни­ча­ет. Взрос­лым важ­но со­блюс­ти зо­ло­тую се­ре­ди­ну. С од­ной сто­ро­ны, не сле­ду­ет по­дав­лять энер­гию ре­бен­ка (в про­тив­ном слу­чае у не­го мо­жет раз­вить­ся уста­нов­ка: «Я все де­лаю не­пра­виль­но»), с дру­гой – не до­пус­кать все­доз­во­лен­нос­ти (это чре­ва­то сте­рео­ти­пом: «Весь мир обя­зан под ме­ня про­гнуть­ся»).

5. Струк­ту­ра сек­су­аль­нос­ти (3 – 6 лет).

Пе­ри­од, ког­да де­воч­ки хо­тят вый­ти за­муж за па­пу, а маль­чи­ки – же­нить­ся на ма­ме. Если этот этап бу­дет прой­ден бла­го­по­луч­но, в бу­ду­щем у че­ло­ве­ка не бу­дет слож­нос­тей с уста­нов­ле­ни­ем близ­ких от­но­ше­ний. Но час­то бы­ва­ет так, что из-за не­до­стат­ка сек­су­аль­ной куль­ту­ры эта струк­ту­ра ом­ра­ча­ет­ся чувст­вом сты­да, ком­плек­са­ми, «за­жа­тостью» чувст­вен­но­го на­ча­ла.

6. Струк­ту­ра мне­ний (5 – 9 лет).

В иде­а­ле, на этом эта­пе за­кла­ды­ва­ет­ся уста­нов­ка: «Я имею пра­во фор­ми­ро­вать собст­вен­ное мне­ние, вы­ра­жать его и ме­нять». Так про­ис­хо­дит, если ре­бен­ку по­зво­ля­ют от­кры­то про­яв­лять свои чувст­ва и эмо­ции, го­во­рить о сво­их по­треб­нос­тях. Если же ма­лыш по­сто­ян­но слы­шит: «За­крой рот!», у не­го есть все шан­сы стать за­мкну­тым, не уметь от­ста­ивать свои ин­те­ре­сы. У та­ких лю­дей, как пра­ви­ло, да­же ниж­няя часть ли­ца (рот, гу­бы, под­бо­ро­док) раз­ви­та до­воль­но сла­бо.

7. Струк­ту­ра со­ли­дар­нос­ти (7-12 лет). Ока­зы­ва­ясь частью боль­шой груп­пы (по­ступ­ле­ние в шко­лу) каж­дый ре­бе­нок по-сво­е­му учит­ся с ней вза­и­мо­дейст­во­вать. Кто-то сра­зу ста­но­вит­ся ли­де­ром, кто-то – аут­сай­де­ром, а иной ре­бе­нок – се­рым кар­ди­на­лом. Ос­нов­ная про­бле­ма это­го воз­рас­та – уста­нов­ле­ние ба­лан­са меж­ду сво­им «Я» и по­треб­нос­тя­ми дру­гих.

При успеш­ном про­хож­де­нии это­го пе­ри­о­да че­ло­век учит­ся быть частью груп­пы, не те­ряя при этом собст­вен­ной ин­ди­ви­ду­аль­нос­ти. Под­рост­ко­вый воз­раст – это вре­мя пов­тор­но­го (и бо­лее быст­ро­го) про­хож­де­ния че­рез все вы­ше­пе­ре­чис­лен­ные струк­ту­ры. Про­ис­хо­дит сво­е­го ро­да «за­креп­ле­ние прой­ден­но­го». В по­сле­ду­ю­щей жиз­ни че­ло­век обыч­но ру­ко­водст­ву­ет­ся те­ми мо­де­ля­ми, ко­то­рые вы­ра­бо­та­лись у не­го при про­хож­де­нии той или иной струк­ту­ры. Впро­чем, один из прин­ци­пов бо­ди­на­ми­ки гла­сит: «Ни­ког­да не позд­но»!».

Это озна­ча­ет, что в лю­бом воз­рас­те есть шанс по­лу­чить но­вый те­лес­ный опыт, по-но­во­му пе­ре­пи­сать мы­шеч­ную па­мять – и та­ким об­ра­зом, из­ме­нить свою жизнь к луч­ше­му.

Ра­бо­та­ем с те­лом – ре­зуль­тат в го­ло­ве

Опыт­ный спе­ци­а­лист по бо­ди­на­ми­ке мо­жет сде­лать весь­ма до­сто­вер­ные вы­во­ды о пси­хо­э­мо­ци­о­наль­ном со­сто­я­нии кли­ен­та еще до то­го, как тот нач­нет рас­ска­зы­вать о сво­их про­бле­мах – прос­то на­блю­дая за его осан­кой, по­ход­кой, жес­та­ми, ми­ми­кой, темб­ром го­ло­са.

Пси­хо­те­ра­пев­ты, прак­ти­ку­ю­щие бо­ди­на­ми­ку, обя­за­ны в со­вер­шенст­ве знать кар­ту че­ло­ве­чес­ко­го те­ла, вла­деть пол­ной ин­фор­ма­ци­ей о ра­бо­те мышц. Вот прос­той при­мер то­го, как это ра­бо­та­ет. «В са­мом на­ча­ле ра­бо­ты с од­ним кли­ен­том я об­ра­ти­ла вни­ма­ние на ха­рак­тер­ную де­таль, - рас­ска­зы­ва­ет пси­хо­лог Тать­я­на Гру­ша. – Вспо­ми­ная при­ят­ный эпи­зод из сво­ей жиз­ни, этот муж­чи­на про­из­нес: «Я был так счаст­лив» - и при этом ру­кой на­чер­тил в воз­ду­хе ду­гу: вна­ча­ле вверх, а по­том рез­ко вниз. Я смог­ла пред­по­ло­жить, что счастье для это­го че­ло­ве­ка – это упасть на дно. Так оно ока­за­лось: вы­яс­ни­лось, что дол­гие го­ды у это­го муж­чи­ны бы­ли про­бле­мы с ал­ко­го­лем».

Ос­нов­ной ак­цент в бо­ди­на­ми­ке де­ла­ет­ся на ра­бо­те с те­лом – на том, что­бы в мыш­цах «за­пи­са­лась» но­вая, по­зи­тив­ная ин­фор­ма­ция. Для этой це­ли ис­поль­зу­ют­ся са­мые раз­ные прак­ти­ки: груп­по­вые, ин­ди­ви­ду­аль­ные, в па­ре с пси­хо­те­ра­пев­том. При­ме­ня­ет­ся мас­саж, ды­ха­тель­ная гим­нас­ти­ка, спон­тан­ные тан­цы, раз­лич­ные дви­га­тель­ные уп­раж­не­ния. Кста­ти, один из груп­по­вых бо­ди­на­ми­чес­ких про­цес­сов – это транс­фор­ма­ция опы­та рож­де­ния.

При по­мо­щи дру­гих лю­дей че­ло­век про­жи­ва­ет ощу­ще­ния, сход­ные с те­ми, че­рез ко­то­рые он про­хо­дил во вре­мя схва­ток, про­дви­же­ния по ро­до­вым пу­тям, собст­вен­но, по­яв­ле­ния на свет. Та­кая ра­бо­та тре­бу­ет пред­ва­ри­тель­ной под­го­тов­ки и внут­рен­ней го­тов­нос­ти – но ре­зуль­та­ты прос­то по­ра­зи­тель­ные! Че­ло­век со­вер­шен­но по-но­во­му вы­стра­ива­ет от­но­ше­ния с ми­ром, на­хо­дит­ся ре­ше­ние про­блем, дол­гие го­ды ка­зав­ших­ся не­раз­ре­ши­мы­ми. В бо­ди­на­ми­ке есть мно­го уп­раж­не­ний, на­прав­лен­ных на цент­ри­ро­ва­ние (ощу­ще­ние сво­е­го «Я»), вы­стра­ива­ние гра­ниц собст­вен­ной лич­нос­ти, на за­зем­ле­ние (уме­ние на­хо­дить­ся здесь и сей­час), вза­и­мо­дейст­вие, рас­слаб­ле­ние и т.д.

Так­же бо­ди­на­ми­ка эф­фек­тив­но ра­бо­та­ет с по­следст­ви­я­ми трав­ма­ти­чес­ко­го шо­ка (как пра­ви­ло, речь идет о со­бы­тии, вы­звав­шем силь­ней­шее эмо­ци­о­наль­ное по­тря­се­ние: на­си­лие, сти­хий­ное бедст­вие, смерть близ­ко­го че­ло­ве­ка, раз­вод и т.д.). В этом слу­чае очень важ­но не дать че­ло­ве­ку «за­стрять» в его пе­ре­жи­ва­ни­ях. Ведь если по­следст­вия трав­ма­ти­чес­ко­го шо­ка не бу­дут про­ра­бо­та­ны в те­че­ние 6 ме­ся­цев, че­ло­век мо­жет «ска­тить» в по­ст­трав­ма­ти­чес­кий син­дром – а это со­сто­я­ние свя­за­но с тя­же­лы­ми раз­ру­ши­тель­ны­ми про­цес­са­ми в ор­га­низ­ме, бо­лез­ня­ми.

Ме­то­ды бо­ди­на­ми­ки по­мо­га­ют че­ло­ве­ку по­смот­реть на про­изо­шед­шее с ним как бы со сто­ро­ны, учат его не те­рять кон­такт с ре­аль­ностью и най­ти в се­бе си­лы и цель жить даль­ше. Ко­неч­но, это не­прос­тая и дли­тель­ная ра­бо­та. Но ре­зуль­тат то­го сто­ит: в ито­ге да­же из очень не­про­с­тых ис­пы­та­ний че­ло­век вы­хо­дит по­бе­ди­те­лем!

Ре­аль­ная ис­то­рия

Шо­ко­вая трав­ма пре­одо­ле­на!

Од­наж­ды ко мне на при­ем по­пал юно­ша в со­сто­я­нии яв­ной шо­ко­вой трав­мы. Па­рень не пом­нил де­та­лей про­ис­шед­ше­го, по­те­рял ори­ен­та­цию во вре­ме­ни (пу­тал ча­сы, дни и не­де­ли), утра­тил ин­те­рес к лю­би­мо­му биз­не­су, про­пал ап­пе­тит, сон, бо­ял­ся сесть за руль ав­то­мо­би­ля. В это со­сто­я­ние его по­верг­ла из­ме­на лю­би­мой де­вуш­ки. Еще на­ка­ну­не слу­чив­ше­го­ся они пла­ни­ро­ва­ли со­вмест­ный от­дых с пред­ло­же­ни­ем ру­ки, ку­пи­ли би­ле­ты – а на сле­ду­ю­щий день она за­яви­ла, что лю­бит дру­го­го.

Па­рень яв­но по­пал с вос­то­я­ние шо­ко­вой трав­мы и сроч­но нуж­дал­ся в по­мо­щи пси­хо­ло­га! Пер­вым де­лом мы с ним сфор­ми­ро­ва­ли груп­пу без­опас­ных лю­дей. Это бы­ло 7 че­ло­век из окру­же­ния кли­ен­та, ко­то­рые по­обе­ща­ли, что он мо­жет об­ра­щать­ся к ним за под­держ­кой в лю­бое вре­мя дня и но­чи. Они вы­тас­ки­ва­ли его на пик­ни­ки, при­ез­жа­ли в гос­ти – сло­вом, не да­ва­ли за­ки­сать.

За­тем мы про­ве­ли ряд те­лес­но-ори­ен­ти­ро­ван­ных прак­тик, на­прав­лен­ных на воз­вра­ще­ние в ре­аль­ность, на уси­ле­ние чувст­ва без­опас­нос­ти, за­дейст­во­ва­ли внут­рен­ние ре­зер­вы мо­ло­до­го че­ло­ве­ка, вос­ста­но­ви­ли его лич­гые пи­ко­вые со­сто­я­ния те­ла в мо­мен­ты успе­ха. Че­рез ка­кое-то вре­мя юно­ша со­вер­шил «по­бег» - от­пра­вил­ся вмес­те с груп­пой без­опас­ных лю­дей в за­гра­нич­ный кру­из.

Он вер­нул­ся из этой по­езд­ки окры­лен­ный, пол­ный но­вых идей, с чет­ким по­ша­го­вым пла­ном сво­их це­лей на бли­жай­шее вре­мя. Я ра­да, что он об­ра­тил­ся ко мне за по­мощью своев­ре­мен­но – и в ито­ге шо­ко­вая трав­ма не за­тя­ну­ла его, не по­гло­ти­ла в ПТРС. Сей­час у это­го мо­ло­до­го че­ло­ве­ка все в жиз­ни – в том чис­ле и в лич­ной – в пол­ном по­ряд­ке.

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