Как повысить иммунитет осенью

Есть несколько способов позаботиться о нашей иммунной системе

1. Поменьше спиртного

В холода велик соблазн согреться чем-нибудь «горячительным». Рюмка крепкого спиртного действительно греет, однако нужно помнить о том, что алкоголь это мощный иммуносупрессант. Чем больше алкоголя – тем слабее ваш иммунитет, напоминает портал «Здоровье».

2. Поменьше стресса

Хронический стресс – это всегда иммунодефицит. Жизнь без стресса невозможна, однако если он становится постоянным, значит, нужно что-то менять. Может, сейчас – самое подходящее время? В конце концов, есть вещи, которые может позволить себе каждый: расслабляющая ванная и вечер, когда отправляешься спать пораньше, чтобы хорошенько отдохнуть.

3. Побольше белка

Профессор, декан фармацевтического факультета РГМУ, вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Генрихович Козлов: «Иммунная система потребляет много белка. Чтобы дать генерализованный иммунный ответ, наш организм производит несколько миллиардов новых клеток общим объемом примерно с кулак и синтезирует полстакана – стакан белка. Иммунодефицит – нехватка материалов для такого ответа. А для благоприятного фона нужны витамины. Словом, диета должна быть богата белком (мясо, молочные продукты), овощами и фруктами.»

4. Помочь изнутри

Чеснок, лук, зелень, брокколи, морковь, чай, имбирь – все эти продукты помогают повысить иммунитет. А чеснок, лук и имбирь к тому же натуральные антисептики.

5. Сила запаха

Если хотите сделать воздух квартиры чище, прибегните к ароматерапии. Такие масла, как чайное, мятное, эвкалиптовое и кипарисовое, способствуют обеззараживанию воздуха.

6. В здоровом теле – здоровый дух

В холода хочется поменьше выходить из дома, хотя как раз в этот период движение особенно необходимо: пробежки, бассейн, фитнес, спортивные секции – всё это наши помощники в борьбе за свой иммунитет.

7. Закаливание

Способ, который делает тело крепче – но только при условии, что вы к нему готовы. Закаливанием не рекомендуется заниматься, если вы чувствуете недомогание.

8. Улыбайтесь!

Чем лучше у человека настроение, тем меньше шансов раскиснуть, в том числе и в физическом смысле: наша психика сильно влияет на самочувствие организма. Поэтому радостные эмоции это тоже способ позаботиться о собственном здоровье.

korzonews.info