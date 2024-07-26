Среди симптомов - лихорадка, мышечные боли, скованность суставов и рвота.

Инфекционная болезнь Oropouche, передающаяся людям через укус мошек и комаров, известна, в частности в Бразилии своей вредностью, но впервые в мире зафиксирована гибель человека от этого вируса. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения Бразилии, в стране зарегистрированы первые в мире случаи смерти от вируса Oropouche. В частности, две женщины умерли от этой болезни, которая распространяется инфицированными мухами и комарами.

"Женщины из штата Баия на северо-востоке Бразилии в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелый случай лихорадки денге (вирусное заболевание - УНИАН)", - говорится в заявлении министерства.

По данным агентства здравоохранения, симптомы обычно длятся от трех до шести дней. Это - лихорадка, мышечные боли, скованность суставов, головная боль, рвота, тошнота, озноб, чувствительность к свету. Тяжелые случаи могут привести к опасным для жизни осложнениям, таким как менингит.

Видео дня

"На веб-сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США говорится, что сейчас известны вспышки лихорадки Oropouche в некоторых частях Боливии, Бразилии, Колумбии, Кубы и Перу", - говорится в публикации.

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что в 2024 году было зарегистрировано 7236 случаев заражения вирусом Oropouche, большинство из которых были зарегистрированы в штатах Амазонас и Рондония.

Как отмечается, симптомы заражения Oropouche обычно проявляются через четыре-восемь дней после укуса.

По данным министерства здравоохранения, большинство случаев заболевания было зарегистрировано в регионе Амазонки в Бразилии, но вспышки и отдельные случаи также имели место в других местах Латинской Америки.

Лихорадка Оропуш: что надо знать

Это арбовирусная инфекционная болезнь, передающаяся людям через укус мошек и комаров от ленивцев. Нередко вызывала большие эпидемии, которые являются распространенными и очень быстротечными. Одна из самых первых по величине произошла в городе Белем, в бразильском штате Пара, где заболело 11 тысяч человек.

В бразильской Амазонке эта болезнь является второй по частоте среди вирусных заболеваний, уступая лишь лихорадке денге. Несколько эпидемий вызвали более 263 000 случаев, из них только 130 000 произошли в период с 1978 по 1980 год. По сей день, только в Бразилии, по подсчетам, произошло более 500 тысяч случаев. Хотя вероятно их значительно больше. В 2020 году ВОЗ сообщила о вспышке болезни во Французской Гвиане, где в течение 11 августа - 25 сентября выявлено 37 случаев.

Опасность укусов для людей

Напомним, в Одесской области в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" резко возросло количество самок паука каракурта или "черных вдов", укус которых может быть смертельным для человека. По сообщению администрации заповедника, их обнаружили на побережье лиманов Малошаганский и Джантшейский.

Впоследствии во время более детального обследования территории сотрудник парка зафиксировал, что местами в прибрежной защитной полосе указанных водоемов на одном квадратном метре можно увидеть 2-3 самки "черной вдовы". Речь идет о том, что сокращение естественных биотопов в результате деятельности человека приведет к постепенному переселению каракурта в антропогенные биотопы (созданные искусственно объекты), что влечет за собой большую опасность для человека.

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