Итальянская полиция арестовала группу кардиологов

Итальянская полиция в пятницу арестовала 9 кардиологов, обвиняемых в незаконных экспериментах на пациентах.

Как передает La Stampa, помимо совершения незаконных экспериментов над людьми врачей обвиняют в коррупции, организации преступного сообщества, растрате имущества учреждения и обмане представителей национальной системы здравоохранения. Один из арестованных был помещен под стражу, другие - под домашний арест. Также в ходе расследования дела у всех фигурантов были проведены обыски.

Кроме того, 12 компаниям-поставщикам медицинского оборудования было запрещено сотрудничать с представительством национальной системы здравоохранения. Предполагается, что эти компании (среди которых шесть иностранных) также причастны к делу кардиологов.

Расследование дела врачей началось около года назад после того, как группа борцов за права потребителей обратили внимание на череду подозрительных смертей в поликлинике города Модена в регионе Эмилия-Романья на севере Италии. Речь, среди прочего, шла о четырех смертях, 12 случаях серьезных осложнений после лечения, 11 неудачных случаях стентирования сосудов сердца и о неправомерных экспериментах над пациентами.

Расследование проводили сотрудники правоохранительных органов провинций Модена и Парма. Под подозрение попали 68 врачей и 12 компаний-поставщикой медицинского оборудования. Имена врачей, а также личные данных их предполагаемых жертв не разглашаются.

lenta.ru