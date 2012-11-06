Ученые разгадали тайну долголетия

Наследственное долголетие связано с низким уровнем витамина D в организме и изменениями в определенном гене, установили голландские ученые, труд которых опубликован в Canadian Medical Association Journal.

Исследователи изучили данные 380 европейских семей с как минимум двумя родственниками-долгожителями в возрасте около 90 лет (89 лет и старше для мужчин и 91 год и старше для женщин). Исследование включало братьев и сестер, их детей, а также партнеров последних. Всего было изучено 1,038 тысячи потомков, а 461 человек вошел в контрольную группу. Партнеры детей долгожителей участвовали в эксперименте, потому что имели схожий возраст и на них влияли те же условия окружающей среды, которые потенциально могли менять уровень витамина D в организме.

Исследователи замерили 25 уровней витамина D и категорировали их согласно разным месяцам года, когда они сезонно меняются. Посещение солярия участниками исследования было подразделено на категории: никогда, раз в год и шесть раз в год. Ученые также учитывали возраст, пол, индекс массы тела, время года, потребление витаминов и работу почек, иными словами, все факторы, которые могли повлиять на уровень витамина D в организме. Кроме того, рассматривалось влияние генетических вариаций в трех генах, ответственных за уровни витамина D.

"Мы обнаружили, что потомки долгожителей, имевших хотя бы одного 90-летнего брата или сестру, имели низкий уровень витамина D по сравнению с контрольной группой, независимо от возможных побочных факторов и однонуклеотидного полиморфизма, связанного с уровнями этого витамина", - цитируются в пресс-релизе Канадской медицинской ассоциации слова авторов под руководством доктора Дианы ван Хемст (Diana van Heemst) из департамента геронтологии и гериатрии в Leiden University Medical Center.

По ее словам, у потомков долгожителей также реже встречалась распространенная вариация в гене CYP2R1, которая связана с предрасположенностью организма к накоплению больших объемов витамина D.

Между тем, более ранние исследования говорили о том, что низкий уровень витамина D связан с высокими показателями смертности, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, аллергии, расстройств интеллекта. Однако авторы текущего исследования подчеркивают, что это означает прямую причинно-следственную связь и уверены, что нужны дополнительные изыскания, чтобы понять до конца взаимосвязь между долголетием и низкими показателями витамина D.

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