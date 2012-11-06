Как не есть много?

Неумолимо приближается зима, а вместе с ней и перспектива набрать несколько ненужных килограммов. Чувствуя холод, организм стремится запастись питательными веществами, и мы все чаще «ныряем» в холодильник или подкрепляемся то бутербродом, то шоколадкой.

Чтобы не мучиться чувством голода, но и не «вырасти» из любимых джинсов, питайтесь правильно!

Не ограничивайте себя в еде

Как ни странно, но именно такой совет дают диетологи. Обязательны должны быть завтрак, обед и ужин, а также перекусы. Несколько приемов пищи в течение дня уберегут от ненужного обжорства, приучат желудок довольствоваться определенным количеством еды. К тому же так вы сможете снабжать мозг необходимой глюкозой, что обеспечит нервную систему мощностью для сопротивления стрессам и другим раздражителям. Диетологи рекомендуют распределить количество калорий в день на три основных приема пищи примерно по 500 ккал и два перекуса по 100-200 ккал. Если ходите в зал и тратите много энергии – подберите индивидуальную программу питания вместе с тренером.

Ешьте медленно

Есть хорошее дыхательное упражнение йогов: медленно вдохните, сосчитайте до пяти, – и выдохните, тоже считая. Повторите его 3-5 раз перед едой. Как минимум успокоитесь и сможете сосредоточиться на своих ощущениях.

Держите в доме поменьше готовых продуктов

Иногда хочется есть, но не хочется возиться с ужином – в такой ситуации мы часто перекусываем чем придется и набираем ненужные калории. Пусть под рукой для срочного перекуса лучше будут только яблоки или огурцы. Семечки и орехи, кстати, тоже не надо держать на виду. Они полезны, но очень калорийны. А начав есть, ограничиться «парой штучек» еще ни у кого не получалось.

Правильно распределяйте продукты в холодильнике

Самые энергоемкие, насыщенные углеводами и жиром, нужно убирать подальше вглубь, а диетические – наоборот, держать поближе к дверце. Многочисленные тесты подтвердили: обычно мы едим то, что на виду.

Не ешьте в неподходящих местах

Например, не стоит перекусывать, находясь на кухне – так намного сложнее остановиться, чем питаясь за столом. Кроме того, диетологи настоятельно советуют держать рот «на замке», если вы находитесь…

- за рулём,

- возле телевизора,

- за рабочим столом,

- в постели.

При этом мы концентрируемся на чем угодно, только не на пище, и в результате не контролируем количество съеденного.

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