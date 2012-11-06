Дегтярное мыло - для здоровой кожи

Незаслуженно забытое дегтярное мыло начинает снова набирать обороты и становится все более популярным. Все чаще косметологи стали обращать внимание на природный антисептик в виде дегтярного мыла, и все больше семей переходит именно на натуральное и полезное умывание, заботясь о своем здоровье.

В составе обычного дегтярного мыла находится порядка девяноста процентов простого мыла и оставшиеся десять процентов занимает березовый деготь. Своими уникальными свойствами дегтярное мыло в большей степени обязано березовому дегтю, который обладает большим количеством целебных веществ, благодаря которому мыло превращается в мощный антисептик. Дегтярное мыло обладает противовоспалительным действием, восстанавливает кожу, имеет противопаразитный и редуцирующий эффект.

Единственный минус от такой добавки – сильный запах дегтя. Если с дегтярным мылом умывать лицо, то запах выветрится минут за десять, но при этом мыло нужно прятать в закрытую мыльницу, чтобы запах дегтя не распространился по всей ванной комнате. Применять дегтярное мыло для умывания достаточно два раза в день, один раз утром, а другой – вечером. Мгновенного эффекта от его использования вы не увидите, для этого нужно пользоваться мылом хотя бы несколько недель. При таком использовании стандартного бруска дегтярного мыла хватит для умываний приблизительно на месяц. Большой плюс в том, что дегтярным мылом можно пользоваться, имея разный тип кожи, оно одинаково хорошо поможет всем людям.

Специалисты рекомендуют использовать дегтярное мыло не только в неравной борьбе с прыщавой кожей и плохими волосами, но и при экземах, дерматомикозах, чесотке, фурункулезе, пиодермии. Хорошо помогает дегтярное мыло, если у больного образовались пролежни от долгой болезни – достаточно их промыть с мылом несколько раз и пролежни быстро заживут. Мыло с добавлением дегтя полезно применять при ожогах, либо же наоборот – обморожениях. Дегтярным мылом лечат инфекции, которые попали в открытую рану, лечат трещины на пятках. Конечно, помимо того, что дегтярным мылом лечат человека, его используют также в лечении домашних животных и крупного рогатого скота. У лошадей с помощью дегтярного мыла лечат трещины на живых копытах, у коров также лечат копытца и так называемый роговой башмак.

Химпром