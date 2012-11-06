Осенний уход за волосами: рецепты масок

Осенью волосы подвержены стрессам и страдают от резких перепадов температуры и влажности. Как им помочь?

Здоровье волос: домашние маски для всех типов волос

Тонким волосам – яйцо.

Возьми 1 или 2 яйца (смотря какая длина волос), взбей до пены и нанеси на чистые влажные волосы. Через 20-30 минут смой прохладной водой. Очень полезная маска для сухих и нормальных волос.

Тусклым волосам – кефир и йогурт.

Полчашки простого йогурта нанеси на влажные волосы. Смой через 20 минут теплой водой, а затем прохладной. Промой волосы мягким шампунем. Проводи процедуру каждую в неделю. Волосы станут блестящими и гладкими.

Поврежденные волосы – мед.

Возьми полчашки жидкого меда и нанеси на чистые влажные волосы. Добавь в мед две столовые ложки оливкового масла, чтобы его было легче распределять по волосам. Покрой волосы шапочкой и подержи 20 минут. Смой маску мягким шампунем.

Зудит кожа – лимонный сок.

2 ст. ложки лимонного сока, 2 ст. ложки оливкового масла, 2 ст.л. воды – всей смешай и нанеси массирующими движениями на кожу головы. Смой через 20 минут и промой волосы шампунем.

Плохо укладываются – авокадо.

Разотри в пюре половинку авокадо и нанеси на все волосы. Смой через 15 минут прохладной водой. Можешь смешивать авокадо со сметаной, йогуртом или яйцом. Делай маску раз в две недели.

Ломкие волосы – пиво.

Возьми полстакана пива, чайную ложку подсолнечного масла, сырое яйцо. Перемешай и нанеси на влажные волосы и кожу головы. Смой прохладной водой, а затем шампунем через 20 минут.

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