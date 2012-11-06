В штате Австралии за сутки было более 170 тысяч ударов молний

Свыше шести тысяч семей в штате Южная Австралия остаются без электроэнергии в результате прошедшего в минувшие сутки грозового фронта.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на спасательные службы, в течение понедельника в этом штате было зарегистрировано в общей сложности более 170 тысяч ударов молний.

По сведениям синоптиков, дождя практически нигде не было, а скорость ветра в некоторых районах штата достигала почти 100 км в час. Многие молнии попадали в вышки ЛЭП и деревья, ветки которых обрывали провода. В результате в минувшие сутки без света оказались свыше 80 тысяч семей.

Другим неизбежным для этих районов страны следствием грозового фронта стали многочисленные пожары в буше (поросшие кустарником обширные пространства, на которых стоят редкие группы деревьев).

К настоящему времени пожарным уже удалось потушить свыше 50 из них.

Площадь штата Южная Австралия составляет 983 тыс. кв. километров. В нем проживают около 1,65 млн человек, свыше 1,2 млн из них - в столице штата Аделаиде.